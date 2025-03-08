В Атырауской области полностью ликвидировали выброс газа на скважине № 437 месторождения Западная Прорва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК "КазМунайГаз".

ЧП обошлось без пострадавших.

"8 марта в 16:40 полностью ликвидирован выброс газа на скважине № 437 месторождения Западная Прорва НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз". Скважина загерметизирована, силами военизированной аварийно-спасательной службы ТОО "Ак Берен" на устье скважины установлен универсальный гидравлический превентор", — говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло 6 марта на законсервированной скважине после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы произошло проявление газа. Для ликвидации инцидента был создан оперативный штаб. На месте работала группа специалистов под руководством заместителя председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Бекзата Абайылданова.