Один из пострадавших во время кратковременного воспламенения воздушной среды в добычном блоке шахты "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината скончался в больнице. Казхром обещал обеспечить поддержку семье сотрудника, скончавшегося в больнице после несчастного случая, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней. Были привлечены все необходимые специалисты. Несмотря на все усилия, он скончался", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для социальной и материальной поддержки, включая компенсацию морального ущерба, родственники погибшего получат выплату в размере 10-летнего среднего заработка работника, а также денежную помощь на организацию похоронных мероприятий. Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и при необходимости обеспечит трудоустройство одного из членов семьи.

Также семья будет получать выплаты в соответствии с законом РК об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.

Компания принесла семье погибшего глубокие соболезнования.

Напомним, в результате кратковременного воспламенения воздушной среды в добычном блоке шахты "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината ожоги разной степени тяжести получили четверо сотрудников – буровик и трое скреперистов. Они были доставлены в больницу. После осмотра один из сотрудников отпущен домой, двое находились на стационарном лечении, сейчас они уже дома, получают лечение амбулаторно.

Работы на добычном блоке шахты "Болашақ" приостановлены до устранения причин инцидента, для выяснения которых создана специальная комиссия. К работе также привлечены ведущие исследовательские институты.