Выбрана птица 2024 года в Казахстане
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
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Сова сплюшка выбрана птицей 2024 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.
Птицу года в республике выбирают с 2006 года. Делается это для привлечения внимания общественности к птицам и их сохранению.
Сплюшка - одна из самых маленьких сов нашей фауны. На зиму птицы этого вида улетают в Африку, возвращаясь в Казахстан в апреле. Уничтожая ночных насекомых, которых не ловят дневные птицы, сплюшки помогают защищать деревья от вредителей.
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