  • 9 Января, 18:18
  • BAIGENEWS

Выбрана птица 2024 года в Казахстане

Сегодня, 17:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выбрана птица 2024 года в Казахстане Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
84

Сова сплюшка выбрана птицей 2024 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

Птицу года в республике выбирают с 2006 года. Делается это для привлечения внимания общественности к птицам и их сохранению. 

Сплюшка - одна из самых маленьких сов нашей фауны. На зиму птицы этого вида улетают в Африку, возвращаясь в Казахстан в апреле. Уничтожая ночных насекомых, которых не ловят дневные птицы, сплюшки помогают защищать деревья от вредителей.

Самое читаемое

Наверх