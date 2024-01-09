Выбрана птица 2024 года в Казахстане

Сова сплюшка выбрана птицей 2024 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

Птицу года в республике выбирают с 2006 года. Делается это для привлечения внимания общественности к птицам и их сохранению.

Сплюшка - одна из самых маленьких сов нашей фауны. На зиму птицы этого вида улетают в Африку, возвращаясь в Казахстан в апреле. Уничтожая ночных насекомых, которых не ловят дневные птицы, сплюшки помогают защищать деревья от вредителей.