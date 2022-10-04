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  • Выбран окончательный вариант строительства дороги Алматы - Иссык-Куль
pixabay.com Сегодня, 18:34
314
Фото: pixabay.com

Выбран окончательный вариант строительства дороги Алматы - Иссык-Куль

Новый маршрут почти вдвое короче существующего.

Выбран окончательный вариант строительства дороги из Алматы на Иссык-Куль. Маршрут будет короче на 200 километров. Об этом во время круглого стола "О государственной политике в системе управления дорожными активами" рассказала завотделом ГЧП Министерства транспорта и коммуникаций Кыргазстана Айзада Озбекова, сообщает Almaty.tv со ссылкой на tazabek.kg.

Как пояснили в Минтрансе, окончательный вариант маршрута: "Алматы — Узунагаш — перевал Кастек — Карасай-Батыр — Кемин — Иссык-Куль".

"Цель проекта — увеличение туристического потенциала страны. В текущем состоянии дальность пути (от Алматы до Иссык-Куля) составляет 450 километров. Благодаря проекту путь станет значительно короче", - сообщила завотделом.

По предварительным прогнозам министерства, проект может принести доход в 53 миллиона долларов. Стоимость строительства составит 80-90 миллионов долларов.

"Правовой скрининг на данный момент завершен. Он был одобрен соответствующими органами. Было принято решение продолжать работу над проектом дальше", - добавила Озбекова.

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#туризм #дорога #Алматы
Журналист
Сегодня, 18:34
314
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