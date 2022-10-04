Выбран окончательный вариант строительства дороги Алматы - Иссык-Куль

Как пояснили в Минтрансе, окончательный вариант маршрута: "Алматы — Узунагаш — перевал Кастек — Карасай-Батыр — Кемин — Иссык-Куль".

"Цель проекта — увеличение туристического потенциала страны. В текущем состоянии дальность пути (от Алматы до Иссык-Куля) составляет 450 километров. Благодаря проекту путь станет значительно короче", - сообщила завотделом.

По предварительным прогнозам министерства, проект может принести доход в 53 миллиона долларов. Стоимость строительства составит 80-90 миллионов долларов.

"Правовой скрининг на данный момент завершен. Он был одобрен соответствующими органами. Было принято решение продолжать работу над проектом дальше", - добавила Озбекова.