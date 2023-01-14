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Лента новостей

BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 11:43
507
Сегодня, 11:43
507
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Выборы в Сенат: в Астане приступили к подсчёту голосов

В столице завершился этап голосования на выборах в Сенат Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz

Депутаты маслихата Астаны проголосовали в здании городского акимата и уже приступили к подсчёту голосов. 

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Напомним, от столицы зарегистрированы три кандидата: Наримаш Мухамбеталина, Багдат Азбаев и Бибигуль Жексенбай. В качестве выборщиков от столицы зарегистрирован 31 депутат маслихата, однако голосовали 29 из них.

"На совместном заседании рассказали нашим депутатам - выборщикам о правилах поведения на участке в пункте голосования и о процедуре голосования. По завершению городская избирательная комиссия сразу приступит к подсчету голосов", — сказала председатель территориальной избирательной комиссии по городу Астане Бахыт Бектемисова.

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.

Видео: BaigeNews/Жадра Жулмухаметова
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#выборы в сенат #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:43
507
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