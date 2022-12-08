Выборы в сенат: о сроках, новшествах и значении для Казахстана

14 января в Казахстане состоятся выборы в Сенат Парламента. Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков поделился с редакцией BaigeNews.kz мнением об исторической значимости этого события, отличиях грядущих выборов он проводимых ранее. Он также ответил на вопрос о том, почему для власти важно обновить Сенат.

1. Чем продиктовано решение провести выборы в сенат в январе?

Проведение выборов в Сенат осуществляется в соответствии с конституционными сроками.

Выборы пройдут 14 января 2023 года в связи с приближающимся окончанием конституционного срока полномочий депутатов сената, избранных в 2017 году.

Согласно Конституции, срок полномочий сенаторов составляет шесть лет. Половина избираемых депутатов сената переизбирается каждые три года.

Казахстанцы напрямую не участвуют в голосовании, как это делается во время выборов депутатов мажилиса и маслихатов.

Проводится косвенное голосование, когда сенаторов выбирают депутаты маслихатов. Этим во многом объясняется то, что внимание к выборам в Сенат традиционно было не такое высокое, как к выборам в мажилис.

На этот раз о проведении выборов президент заявил во время выступления на церемонии инаугурации 26 ноября, что в определенной мере придало дополнительное медийное и общественное внимание.

Очень важно, что выборы проводятся в условиях поэтапной перезагрузки ключевых институтов власти. Данный процесс осуществляется вместе с политической модернизацией, предполагающей системные изменения в государственной модели.

В рамках поэтапной перезагрузки основных институтов власти:

20 ноября состоялись президентские выборы;

14 января пройдут выборы в Сенат;

в первой половине 2023 года состоятся выборы в мажилис и маслихаты.

Таким образом, выборы в Сенат Парламента являются частью общего электорального цикла, в рамках которого произойдёт обновление всех представительных институтов власти.

2. Почему для власти важно кадрово обновить Сенат?

На предстоящих выборах в 20 регионах республики предстоит избрать по одному депутату. Избираемые 20 депутатов составляют половину от всего состава Сената, который проходит процедуру выборов.

Всего Сенат состоит из 50 депутатов, из которых 40 - по два человека представляют каждую область, города республиканского значения, 10 депутатов (ранее было 15), назначаются Президентом, при этом пять из них рекомендуются АНК.

Надо признать, что за последнее время в публичном пространстве часто звучит критика Сената. Высказываются мнения о необходимости перехода к однопалатному парламенту.

В этой связи важно понять, в чём значение Сената и какова его роль в современной политической жизни.

Прежде всего, Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов. Об этом было обозначено в масштабной программе политических реформ, представленной в марте.

Основная задача новых депутатов Сената, помимо законотворческой деятельности, - это решение вопросов, связанных с региональным развитием. Тем более, как показывает текущая социально-экономическая и политическая повестка, проблемы регионов сегодня носят крайне острый характер. Показательные примеры – это ЧС в Экибастузе, трагедия на шахте имени Ленина в Шахтинске.

3. Чем предстоящие выборы будут отличаться? Может будут действовать какие-то новые новеллы законодательства?

Процедурно выборы осуществляются в соответствии с Конституцией и законодательством.

По информации ЦИК, выдвижение кандидатов началось 29 ноября и заканчивается в 18:00 14 декабря. Предвыборная агитация кандидатов пройдет с 24 декабря по 13 января.

Однако в рамках конституционных поправок, принятых на референдуме, а также в соответствии с программой политических реформ произойдут изменения в части формирования и функций Сената.

Выделяются три основные новшества:

Сокращается президентская квота в Сенате с 15 до 10 депутатов, при этом пять из них будут рекомендованы АНК. Новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам. Вводится право Сената одобрять или не одобрять законы, принятые мажилисом. Сенат больше не сможет принимать законы, эта функция отдается Мажилису. Норма упросит законотворческую процедуру. Расширяются полномочия Сената за счёт того, что верхняя палата будет согласовывать кандидатуры для Президента на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Таким образом, в рамках Конституционных изменений и системных политических реформ предполагается определённое переформатирование представительной ветви власти, в частности Сената.

Подытоживая всё вышесказанное, следует отметить, что в середине января следующего года нас ожидает очередной этап перезагрузки ключевых институтов власти.

В соответствии с базовыми демократическими принципами, такими как конкурентность и открытость, обновится часть депутатского корпуса Сената.

В целом предстоящие выборы в Сенат Парламента должны стать частью общего электорального цикла, в рамках которого произойдет обновление всех представительных институтов власти.