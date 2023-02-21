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Выборы в мажилис: как найти свой избирательный участок
Получить информацию о своём избирательном участке казахстанцы могут несколькими способами, передаёт BaigeNews.kz.
Номер и адрес участка можно узнать через информационный сервис "Поиск избирательного участка по ИИН" и единый call-центр "109". Также эта информацию доступна в участковой избирательной комиссии: достаточно сообщить свой адрес места жительства. А ближе ко дню выборов информация об избирательных участках появится и в мобильных приложениях банков.
Для удобства граждан в некоторых городах и регионах действуют дополнительные сервисы. Например, в Алматы запустили Telegram-бот almaty_sailau2023_bot. Также в городе открыт единый сall-центр по номеру 1315, сотрудники которого могут ответить на часто задаваемые вопросы граждан.
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Также для удобства граждан планируется разместить информацию об округах маслихата. Чтобы гражданам было удобнее ориентироваться, перечислят участки, которые входят в границы определённого округа.
Жителям столицы также доступны несколько вариантов:
- Веб-сервис: https://sailau.astana.kz/.
- Чат-бот в Telegram: https://t.me/@sailau_astana_bot.
- Единый контакт-центр iKomek по номеру 109.
Отметим, что помимо электронного и цифрового оповещения, местные исполнительные органы информируют граждан через региональную прессу и телевидение.
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