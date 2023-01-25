Выборы в мажилис: избирательные участки откроют в пяти городах России

Режим работы участка: 07:00 – 20:00 по времени Москвы. Адрес: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 "А". Избирателю необходимо иметь при себе паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Помимо Москвы, проголосовать с 07:00 до 20:00 по местному времени можно будет на избирательных участках при Генеральных консульствах Республики Казахстан:

Санкт-Петербург – улица Рылеева, 10, избирательный участок №290;

Казань – улица Карла Маркса, 8/13, избирательный участок №301;

Астрахань – улица 1-я Аршанская, 17, избирательный участок №291;

Омск – улица Чокана Валиханова, 9, избирательный участок №292.

Для включения в список избирателей просим заполнить специальную форму по ссылке.