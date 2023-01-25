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  • Выборы в мажилис: избирательные участки откроют в пяти городах России
kazembassy.ru Сегодня, 18:52
242
Сегодня, 18:52
242
Фото: kazembassy.ru

Выборы в мажилис: избирательные участки откроют в пяти городах России

Казахстанцы смогут проголосовать на выборах депутатов мажилиса на избирательных участках в России, передаёт BaigeNews.kz.

Граждане, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании в Посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №265.

Режим работы участка: 07:00 – 20:00 по времени Москвы. Адрес: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 "А". Избирателю необходимо иметь при себе паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Помимо Москвы, проголосовать с 07:00 до 20:00 по местному времени можно будет на избирательных участках при Генеральных консульствах Республики Казахстан:

  • Санкт-Петербург – улица Рылеева, 10, избирательный участок №290;
  • Казань – улица Карла Маркса, 8/13, избирательный участок №301;
  • Астрахань – улица 1-я Аршанская, 17, избирательный участок №291;
  • Омск – улица Чокана Валиханова, 9, избирательный участок №292.

Для включения в список избирателей просим заполнить специальную форму по ссылке.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 18:52
242
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