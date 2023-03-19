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Выборы в мажилис и маслихаты официально завершены в Казахстане Сегодня, 21:03
318
Сегодня, 21:03
318

Выборы в мажилис и маслихаты официально завершены в Казахстане

На всей территории Казахстана закрылись участки для голосования на выборах, передаёт BaigeNews.kz. Начинается подсчёт голосов на участках в Казахстане. 

Сегодня в 21:00 часов по времени столицы завершили работу все избирательные участки в 20 регионах страны. 

Напомним, выборы в Казахстане стартовали сегодня с 7:00 утра. Всего по стране работало 10 146 участков. По данным министерства иностранных дел, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах было образовано 77 избирательных участков.

В ряде стран избирательные участки уже закрылись. А в Сан-Франциско голосование завершится 20 марта в 09:00 по времени Астаны. Это связано с разницей в часовых поясах.

Международные наблюдатели высоко оценили работу всех участников избирательного процесса.

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#выборы #Голосование
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:03
318
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