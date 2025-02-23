На досрочных выборах в бундестаг лидирует консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 23 февраля, результаты экзитполов, основанные на опросе избирателей на выходе из избирательных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

У блока ХДС/ХСС - 29% голосов избирателей. Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - на втором месте с 19,5%. У левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 16%.

Леволиберальные "Союз-90"/"зеленые" набирают 13,5%.

Левая партия получает 8,5%, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%, левопопулистская Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) - 4,7%.

В штаб-квартире Левой партии празднуют предстоящий вероятный проход в бундестаг. У Свободных избирателей, Volt, Марксистско-ленинской партии Германии, "Союза за Германию" (Bündnis Deutschland) - 3,9%, они не преодолевают пятипроцентный барьер.

Результаты показывают, что блоку ХДС/ХСС предстоит сформировать коалицию. Сколько именно партнеров будет у консерваторов, зависит от того, какое число партий пройдет в бундестаг. Это станет известно после официальных итогов выборов.

Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг работали с 8:00 до 18:00 по местному времени (12:00-22:00 по времени Астаны).

В Германии - около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) - старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) - достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

Для голосования за границей зарегистрировались еще около 200 000 граждан Германии. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них - бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.