К этому часу выборы президента Беларуси признаны состоявшимися. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан, передаёт BaigeNews.kz.

"Явка избирателей по состоянию на 14:00 (16:00 по времени Астаны) на выборах Президента Беларуси составила 66,41%",— сказал Башан.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января 2025 года.

На пост президента Республики Беларусь баллотируются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко. В списке - четверо мужчин и женщина.

Средний возраст претендентов на высший государственный пост - 50 лет. Самому младшему из кандидатов Сергею Сыранкову 41 год, самому старшему - Лукашенко - 70 лет.

СМИ также пишут, что свой голос на выборах отдал и действующий глава государства Александр Лукашенко. На избирательный участок он пришёл с домашним любимцем - белым шпицем по кличке Умка.