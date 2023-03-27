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Выборы прошли в соответствии с новым законодательством - ЦИК
В Центральной избирательной комиссии прокомментировали предварительное заключение по наблюдению за выборами миссии БДИПЧ ОБСЕ, передаёт BaigeNews.kz.
Член ЦИКа Мухтар Ерман заявил, что комиссия приветствует деятельность миссии БДИПЧ ОБСЕ, как одну из крупных и важных миссий на выборах.
"Мы очень активно взаимодействуем с миссией БДИПЧ. На текущих выборах миссия состояла практически из 400 наблюдателей краткосрочных и долгосрочных. Мы обеспечили все условия со стороны ЦИКа и местных комиссий для полноценной работы членов миссии. Что касается документа, который был распространён 20 марта, это предварительное заявление. Там есть ряд моментов, которые мы приветствуем", - сказал Ерман.
По его словам, в документе речь идёт о том, что выборы прошли в соответствии с новым законодательством, и были учтены предыдущие рекомендации миссии БДИПЧ ОБСЕ.
"Прежде всего, это то, что одна из палат парламента отныне напрямую избирается народом. Очень важные моменты связаны с понижением порога для прохождения партий в парламент. Другие важные моменты связаны с облегчением регистрации политических партий, и чтобы на практике по выборам была применена система одномандатных мажоритарных округов. Также были рекомендации, которые касались избирательных вопросов, это первое. Второе - по дню голосования. В соответствии с теми данными, которые мы имеем, миссия работала на 1201 участке и 99 процентов наблюдений оцениваются миссией положительно. Кроме того, что касается деятельности ЦИКа и комиссий, также есть определенные моменты, которые мы получили и внимательно изучаем", - добавил Мухтар Ерман.
Спикер отметил, что выявленные миссией нарушения в ходе дня голосования также изучаются Центральной избирательной комиссией.
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