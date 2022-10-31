Выборы президента: За кого могут проголосовать казахстанцы

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Близится день внеочередных выборов президента. 20 ноября казахстанцы смогут сделать свой выбор на избирательных участках. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, с 4 ноября до 18 часов по местному времени 19 ноября избиратель вправе получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение на право голосования и проголосовать в месте своего пребывания в день голосования. Зарегистрировать свои кандидатуры на выборы смогли шесть политиков. За кого могут голосовать казахстанцы, читайте в материале BaigeNews.kz.

Абден Каракат Жаксылыккызы

Фото с личной страницы Каракат Абден Facebook

Каракат Абден выбвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников. Родилась она 7 мая 1974 года в Акмолинской области.

Она окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности экономист-маркетолог. Кандидат экономических наук. Каракат Абден учредила ТОО "Нұр Бөбек". В 2013 году возглавила ОО "Қазақ Қызы" и Ассоциацию частных дошкольных организаций Астаны "Асыл Бөбек".

Каракат Абден - мать четверых детей, общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Имеет многолетний опыт работы на государственных должностях. Более 10 лет она работала в центральном аппарате налогового комитета, в Академии госуправления при президенте РК. Кроме того, она была депутатом маслихата Астаны шестого созыва.

Она также член попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментор и наставник для 15 воспитанников детского дома.

Спорную популярность она получила после выхода своей книги: "Ты казашка. Гордись". В ней авторка учит молодых девушек целомудрию. Многие тогда посчитали, что книга ставит парней выше женщин и даже унижает их. После своего выдвижения она заявила, что книга наоборот призывает женщин быть свободными и поддерживает феминизм.

Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич

Фото со страницы Нурлана Аесбаева в Facebook

Нурлана Ауесбаева выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия. Он родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Нурлан Ауесбаев возглавляет столичный филиал ОСДП. Кандидат от оппозиции вырос в многодетной семье. Отец был финансистом, а мать домохозяйкой.

Начинал Нурлан Ауесбаев свой трудовой путь со слесаря. Также активно участвовал в молодежной политике, занимался общественными работами, был заведующим комитетом комсомола. В 1982 году работая механиком плавильного цеха Шымкентского свинцового завода одновременно был вовлечен в общественные работы и сформировал на заводе первое общественное объединение "Қазақ тілі".

В разные годы он занимал должности в местных исполнительных органах. В основном занимался внутренней политикой, молодёжными вопросами, языковой политикой. Также работал в направлении социальных технологий и хозяйственного управления.

До 2017 года состоял в Коммунистической партии Казахстана. Затем в 2020 году вступил в Общенациональную социал-демократическую партию.

После выдвижения он заявил, что намерен бороться с коррупцией и олигархатом.

В Астане он проживает уже долгое время.

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович

Фото с личной страницы Facebook Жигули Дайрабаева

Жигули Дайрабаева выдвинула партия "Ауыл". Кандидат родился 29 октября 1954 года в ауле Жалпаксаз в Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова и высшую школу агропромышленного комплекса. Является учёным агрономом. Жигули Дайрабаев имеет очень богатую биографию. Руководил сельским исполкомом, занимал управляющие должности в сельхозпредприятиях и административных учреждениях района и области. Но и не прекращал учиться и в 1989 году окончил Высшую школу агропромышленного комплекса.

Возглавлял хлебоприёмное предприятие в Шуском районе, а позднее стал гендиректором компании MOLBAL. Успел побывать депутатом Верховного совета Казахстана XII созыва и депутатом Учредительного собрания при президенте РК. Также возглавля правление Ассоциации фермеров Казахстана.

Имя Жигули Дайрабаева нередко становилось объектом нападок со стороны его коллег и пользователей социальных сетей. Кандидат в президенты рассказал, что отец назвал его в честь гор. По словам Жигули Дайрабаева, отец верил, что его сын бужет таким же великим. Политик отметил, что гордится своим именем. А в адрес одного из своих коллег Мухтара Тайжана, который тоже высказывался о его имени, Жигули Дайрабаев сказал, что у второго тоже немало прозвищ.

Во время своего выдвижения Жигули Дайрабаев пообещал, что продолжит отстаивать интересы агропромышленного сектора.

Кажыкен Мейрам Зекешулы

Директор Института исследований современного общества, доктор экономических наук Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат". Мейрам Кажыкен родился пятого апреля 1961 года в селе Кызыл-Курама Павлодарской области. Мужчина имеет три высших образования и степень доктора экономических наук.

Начинал он свой трудовой путь с позиции инженера гидротехники в посёлках. Позже работал ведущим, главным специалистом. Побывал советником акима Павлодарской области, занимал ответственные позиции в акимате. А после этого ушёл в Агентство РК по стратегическому планированию и реформам. В разные годы работал в министерствах экономики, транспорта и коммуникаций РК. Дважды советником премьер-министра, единожды - председателя правления АО "Центр маркетингово-аналитических исследований". Возглавлял АО "Казахстанский институт развития индустрии", ТОО "Научно-исследовательский институт инновационной экономики", Центр обучения исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов РК. Успел поработать заместителем председателя правления АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "KAZNEX". С 2019 года по настоящее время — профессор Высшей школы экономики Международного университета "Астана".

Также является автором ряда научных статей и книг.

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич

Действующего президента Касым-Жомарта Токаева выдвинули Гражданский альянс Казахстана, Молодёжное объединение Qazaqstan Team, Казахстанский союз спортсменов, Демократическая партия "Ақ жол" и Народная партия Казахстана. Также в качестве кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева на внеочередном XXIV съезде выдвинула партия "Аманат". На форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры он заявил, что выдвигается в качестве общего кандидата от всех поддерживающих его организаций.

Действующий президент родился 17 мая 1953 года в Алматы. В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника. В разные годы юыл министром иностранных дел РК, премьер-министром, государственным секретарём, возглавлял Сенат. В марте 2011 года стал заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность Генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал в 2019 году.

Турсынбекова Салтанат Пархатовна

Фото с личной страницы Салтанат Турсынбековой в Facebook

Салтанат Турсынбекову выдвинуло РОО "Қазақ аналары — дәстүрге жол". Она родилась в Жамбылской области 5 сентября 1966 года. Окончила Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, а после - Московскую государственную юридическую академию.

Салтанат Турсынбекова, согласно информации её предвыборного штаба, родом из сельской местности, росла в многодетной семье, начинала профессиональный путь будучи школьной учительницей. Сейчас она является правозащитником. Наиболее известна она благодаря своей многолетней и упорной работе по борьбе с бытовым насилием - одной из самых обсуждаемых и резонансных тем последних лет в стране.

Более 20 лет кандидат в президенты отдала государственной службе, в том числе в Агентстве по делам государственной службы, Верховном Суде и Генеральной Прокуратуре, 10 лет из которых - занимала руководящие должности. Она участвовала в подготовке Концепции развития кадровой политики правоохранительных органов и правовых актов по вопросам кадрового обеспечения в органах прокуратуры. Салтанат Турсынбекова инициировала и координировала работу по созданию Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Центров по учебно-методической работе и подготовке сотрудников органов прокуратуры во всех областях республики.