Выборы президента в Иране пройдут 28 июня

Власти Ирана объявили, что президентские выборы в стране пройдут 28 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"Календарь выборов был утвержден на встрече глав судебной власти, правительства и парламента. Согласно первоначальному соглашению Корпуса стражей исламской революции, было решено, что 14-е президентские выборы состоятся 28 июня", – сообщили государственные СМИ Ирана.

Cообщалось, что вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение в горах недалеко от границы с Азербайджаном. Все погибли.

Церемония прощания с погибшими начнётся во вторник утром в Тебризе, затем тела будут доставлены в Тегеран. По данным иранских властей, похороны Ибрахима Раиси пройдут в четверг в Мешхеде на северо-востоке Ирана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси.