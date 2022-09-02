Выборы президента надо провести по новым правилам - депутат Жанбыршин

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Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" выступила с предложением провести президентские выборы по новым правилам, передает BaigeNews.kz. По словам депутата Мажилиса Парламента Едила Жанбыршина, это нужно для того, чтобы исключить все вопросы и сомнения.

"Вчера глава государства выступил с посланием, в котором выдвинул ряд новых инициатив, в том числе о проведении этой осенью досрочных выборов. Это вызвало бурные дискуссии не только в экспертной среде, но и в обществе. Его обсудили и члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента. Мы посчитали необходимым высказать свою позицию по ним", - сообщил мажилисмен.

Он напомнил, что в этом году начата конституционная реформа. Страна объявила о начале построения нового справедливого Казахстана, переходе ко второй республике.

"Первое. Потребность в обновлении государственной системы, в том числе перезагрузки вертикали государственного управления, сегодня очевидна. Другими словами, данная инициатива позволяет обеспечить переход к демократической модели управления. Поэтому внедрение нормы однократного президентства сроком на семь лет без права переизбрания является правильным решением, означающим окончательный отход от суперпрезидентской модели. Второе. Сегодня, когда в мире наблюдаются другие тенденции, ограничение президентских полномочий одним семилетним сроком без права переизбрания показывает твердость нашего курса на демократизацию. Третье. Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на пять лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок", - отметил Едил Жанбыршин.

По его словам, правильно будет президенту выдвигаться на семь лет, чтобы исключить все вопросы и сомнения. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий, добавил депутат.

Кроме того, если глава государства не будет проводить досрочные выборы и будет переизбран на второй срок, и в случае, если он будет избран в этом году на семилетний срок, его президентский срок закончится в 2029 году. То есть, общая длительность его пребывания на посту Президента срока не изменится. Четвертое. Мы не должны забывать о стремлении к власти сил, сформировавших старую систему. Досрочное проведение выборов и избрание Президента на семилетний срок позволит обеспечить безопасность и стабильность нашего государства. Он получит возможность создать новое инклюзивное гражданское общество.

Учитывая все эти обстоятельства, депутатская группа "Жаңа Қазақстан" выступила с заявлением, что:

- они поддерживают инициативу о выборах президента Казахстана на однократный семилетний срок;

- считают, что сейчас необходимо внести изменения в Конституцию и провести выборы президента по новым правилам осенью этого года. Этот шаг, по их мнению, позволит модернизировать систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития нашей страны.

Жанбыршин также предложил вернуть столице прежнее название.

"В случае внесения поправок в Конституцию, используя эту возможность, необходимо внести в Основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан", - сказал мажилисмен.

Он отметил, что во все времена наш народ преодолевал трудности и испытания, сплотившись вокруг своего лидера.