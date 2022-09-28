Выборы президента Казахстана-2022: Какие новшества ожидают кандидатов

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В Казахстане 20 ноября пройдут внеочередные выборы президента. BaigeNews.kz подготовил обзор новелл, которые будут применены впервые в текущей избирательной кампании.

С 23 сентября началось выдвижение кандидатов на пост президента, однако на сегодняшний день никто официально не подал заявку на то, чтобы стать кандидатом. Согласно законам, стать кандидатом в президенты невозможно путём самовыдвижения. Правом выдвинуть в кандидаты на пост главы государства кого-либо, соответствующего требованиям, обладают республиканские общественные объединения и политические партии. При этом общественные объединения и партии могут выдвигать в качестве кандидатов даже тех, кто не является их членами.

Статья 7 Закона РК "Об общественных объединениях" гласит, что республиканскими общественными объединениями считаются такие объединения, которые имеют филиалы и представительства на территории более половины областей Республики Казахстан. Иными словами, чтобы иметь возможность выдвигать кого-либо в кандидаты, РОО должно иметь филиалы не менее чем в 9 областях страны.

Требования к тем, кого выдвигают в президенты, остаются прежними. Кандидатом в президенты РК может быть

гражданин страны по рождению,

проживающий на территории Казахстана последние 15 лет,

имеющий высшее образование,

не моложе 40 лет,

обладающий активным избирательным правом,

имеющий опыт работы на госслужбе или выборных должностях не меньше пяти лет,

свободно владеющий государственным языком.

У РОО есть время до 11 октября, чтобы определиться с выдвигаемым кандидатом, провести съезд или конференцию и провести процедуру выдвижения.

После того как кандидат будет выдвинут и подаст документы, Центральная избирательная комиссия проведет проверку кандидата на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона, выдаст ему листы, чтобы он в срок с момента подачи документов по 21 октября собрал подписи в свою поддержку. Кандидат в Президенты должен быть поддержан не менее чем один процент от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицу республики.

Таким образом, кандидату достаточно заручиться поддержкой 118 тысяч сограждан как минимум из 14 любых регионов.

На этом этапе в текущей электоральной кампании также есть небольшое новшество. ЦИК на основании выборного законодательства сократил для себя срок выдачи подписных листов кандидатам в президенты Казахстана более чем в два раза – с пяти до двух дней.

Кроме того, территориальные комиссии теперь должны более оперативно, чем в предыдущие выборные кампании, проверять достоверность подписей в поддержку кандидатов (за пять дней вместо 10). Таким образом, у кандидатов в президенты будет больше времени на сбор подписей и, в теории, должно сократить количество подписей, признанных недействительными.

21 октября в Казахстане начнется предвыборная агитация. Все зарегистрированные кандидаты смогут размещать материалы в свою поддержку в СМИ, на билбордах и в интернете.

Согласно действующему закону о выборах, средства массовой информации на договорной основе предоставляют эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим партийные списки.

Сейчас в Парламенте находится документ, согласно которому такие же условия будут действовать и для агитации на онлайн-платформах. А вот за публикацию сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, будут введены штрафы на физических лиц в размере 20 МРП, на должностных лиц - 30 МРП, на юридических лиц – 50 МРП.

Начиная с 5 ноября, казахстанцы смогут проверить наличие себя в списках избирателей.

19 ноября закончится агитация и будет объявлен день тишины, а 20 ноября по всей стране и в посольствах Казахстана за рубежом с 7:00 до 20:00 будут открыты избирательные участки, где граждане Казахстана смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата.

И здесь тоже есть новшество, точнее, хорошо забытая графа "Против всех". Правда, признавать выборы несостоявшимися, если графа "Против всех" наберет 50% и больше, не будут. По данным ЦИК, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% и более голосов, то пройдет второй тур выборов. Голосованием в графе "Против всех" казахстанцы смогут выразить собственное отношение к предлагаемым кандидатам.

Посчитать голоса избирателей ЦИК должен будет за 12 часов с момента окончания голосования, предварительные итоги выборов должны объявить уже 21 или 22 ноября, а окончательные итоги и регистрацию избранного президента – до 27 ноября.