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  • Выборы президента Казахстана-2022: Какие новшества ожидают кандидатов
Хабар 24 Сегодня, 14:23
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Фото: Хабар 24

Выборы президента Казахстана-2022: Какие новшества ожидают кандидатов

В Казахстане 20 ноября пройдут внеочередные выборы президента. BaigeNews.kz подготовил обзор новелл, которые будут применены впервые в текущей избирательной кампании.

С 23 сентября началось выдвижение кандидатов на пост президента, однако на сегодняшний день никто официально не подал заявку на то, чтобы стать кандидатом. Согласно законам, стать кандидатом в президенты невозможно путём самовыдвижения. Правом выдвинуть в кандидаты на пост главы государства кого-либо, соответствующего требованиям, обладают республиканские общественные объединения и политические партии. При этом общественные объединения и партии могут выдвигать в качестве кандидатов даже тех, кто не является их членами.

Статья 7 Закона РК "Об общественных объединениях" гласит, что республиканскими общественными объединениями считаются такие объединения, которые имеют филиалы и представительства на территории более половины областей Республики Казахстан. Иными словами, чтобы иметь возможность выдвигать кого-либо в кандидаты, РОО должно иметь филиалы не менее чем в 9 областях страны.

Требования к тем, кого выдвигают в президенты, остаются прежними. Кандидатом в президенты РК может быть

  •  гражданин страны по рождению,
  • проживающий на территории Казахстана последние 15 лет,
  • имеющий высшее образование,
  • не моложе 40 лет,
  • обладающий активным избирательным правом,
  • имеющий опыт работы на госслужбе или выборных должностях не меньше пяти лет,
  • свободно владеющий государственным языком.

У РОО есть время до 11 октября, чтобы определиться с выдвигаемым кандидатом, провести съезд или конференцию и провести процедуру выдвижения.

После того как кандидат будет выдвинут и подаст документы, Центральная избирательная комиссия проведет проверку кандидата на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона, выдаст ему листы, чтобы он в срок с момента подачи документов по 21 октября собрал подписи в свою поддержку. Кандидат в Президенты должен быть поддержан не менее чем один процент от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицу республики.

Таким образом, кандидату достаточно заручиться поддержкой 118 тысяч сограждан как минимум из 14 любых регионов.  

На этом этапе в текущей электоральной кампании также есть небольшое новшество. ЦИК на основании выборного законодательства сократил для себя срок выдачи подписных листов кандидатам в президенты Казахстана более чем в два раза – с пяти до двух дней.

Кроме того, территориальные комиссии теперь должны более оперативно, чем в предыдущие выборные кампании, проверять достоверность подписей в поддержку кандидатов (за пять дней вместо 10). Таким образом, у кандидатов в президенты будет больше времени на сбор подписей и, в теории, должно сократить количество подписей, признанных недействительными.

21 октября в Казахстане начнется предвыборная агитация. Все зарегистрированные кандидаты смогут размещать материалы в свою поддержку в СМИ, на билбордах и в интернете.

Согласно действующему закону о выборах, средства массовой информации на договорной основе предоставляют эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим партийные списки.

Сейчас в Парламенте находится документ, согласно которому такие же условия будут действовать и для агитации на онлайн-платформах. А вот за публикацию сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, будут введены штрафы  на физических лиц в размере 20 МРП, на должностных лиц - 30 МРП, на юридических лиц – 50 МРП.

Начиная с 5 ноября, казахстанцы смогут проверить наличие себя в списках избирателей.

19 ноября закончится агитация и будет объявлен день тишины, а 20 ноября по всей стране и в посольствах Казахстана за рубежом с 7:00 до 20:00 будут открыты избирательные участки, где граждане Казахстана смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата.

И здесь тоже есть новшество, точнее, хорошо забытая графа "Против всех". Правда, признавать выборы несостоявшимися, если графа "Против всех" наберет 50% и больше, не будут. По данным ЦИК, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% и более голосов, то пройдет второй тур выборов. Голосованием в графе "Против всех" казахстанцы смогут выразить собственное отношение к предлагаемым кандидатам.

Посчитать голоса избирателей ЦИК должен будет за 12 часов с момента окончания голосования, предварительные итоги выборов должны объявить уже 21 или 22 ноября, а окончательные итоги и регистрацию избранного президента – до 27 ноября.

 

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#выборы президента #ЦИК
Александр Шахбазов Журналист
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