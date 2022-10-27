Выборы президента: иностранные наблюдатели начали работать в Казахстане

Фото: Baigenews.kz

В четверг в Астане к мониторингу избирательной кампании приступила Миссия наблюдателей от СНГ под руководством председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева. В неё вошли более 100 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Аккредитованы уже 23 наблюдателя от стран СНГ. В состав Миссии войдут все страны СНГ, межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея союзного государства Россия – Беларусь, дипломаты, аккредитованные в Астане, работники исполкома.

"Будет более 100 человек. 10 человек — долгосрочные наблюдатели. Более 100 человек — краткосрочные наблюдатели. Долгосрочные наблюдатели уже прибыли и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня накануне выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки. Наблюдатели посетят избирательные участки, территориальные избирательные комиссии, обсудят ход подготовки к избирательной кампании", — сказал Ильхом Нематов, заместитель председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ.

Ильхом Нематов встретился с главой Центральной избирательной комиссии РК Нурланом Абдировым. Он отметил, что в стране проводится большая работа по подготовке методических материалов, обучения, составления реестра избирателей.