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Baigenews.kz Сегодня, 14:43
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Фото: Baigenews.kz

Выборы президента: иностранные наблюдатели начали работать в Казахстане

В четверг в Астане к мониторингу избирательной кампании приступила Миссия наблюдателей от СНГ под руководством председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева. В неё вошли более 100 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Аккредитованы уже 23 наблюдателя от стран СНГ. В состав Миссии войдут все страны СНГ, межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея союзного государства Россия – Беларусь, дипломаты, аккредитованные в Астане, работники исполкома. 

"Будет более 100 человек. 10 человек — долгосрочные наблюдатели. Более 100 человек — краткосрочные наблюдатели. Долгосрочные наблюдатели уже прибыли  и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в  Казахстан за два-три дня  накануне выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки. Наблюдатели посетят избирательные участки, территориальные избирательные комиссии, обсудят ход подготовки к избирательной кампании", — сказал Ильхом Нематов, заместитель председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ.

Ильхом Нематов встретился с главой Центральной избирательной комиссии РК Нурланом Абдировым. Он отметил, что в стране проводится большая работа по подготовке методических материалов, обучения, составления реестра избирателей.

"Наша работа построена на основе открытости, демократичности, нейтральности, невмешательства во внутренние дела Казахстана с соблюдением основных норм и принципов международного права. Мы имеем опыт наблюдения. Это 15-я Миссия наблюдателей от СНГ  в Казахстане. Уверены, что наблюдение будет объективным, чтобы подготовить итоговое заявление. Мы создадим координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоговый документ с вашим участием озвучим 21 ноября после голосования. Наше заявление будет основано исключительно  на результатах наблюдения краткосрочных и долгосрочных наблюдателей", — отметил Нематов.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 14:43
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