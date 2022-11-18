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  • Выборы президента: генпрокуратура зафиксировала четыре нарушения во время агитации
BaigeNews.kz Сегодня, 19:17
144
Сегодня, 19:17
144
Фото: BaigeNews.kz

Выборы президента: генпрокуратура зафиксировала четыре нарушения во время агитации

Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил о нарушениях, выявленных во время предвыборной агитации, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы зафиксировали четыре нарушения. Два факта – умышленное повреждение агитационных материалов кандидатов в президенты. По ним лица привлечены к ответствености по статье 114 КоАП. И два факта – проведение опроса в соцсетях без уведомления ЦИК. Все нарушители полностью признали свою ответственность, их оштрафовали", - сказал Умиралиев

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября.

 

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#выборы #выборы в президенты
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 19:17
144
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