Выборы президента: генпрокуратура зафиксировала четыре нарушения во время агитации

Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил о нарушениях, выявленных во время предвыборной агитации, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы зафиксировали четыре нарушения. Два факта – умышленное повреждение агитационных материалов кандидатов в президенты. По ним лица привлечены к ответствености по статье 114 КоАП. И два факта – проведение опроса в соцсетях без уведомления ЦИК. Все нарушители полностью признали свою ответственность, их оштрафовали", - сказал Умиралиев