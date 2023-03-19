Выборы организованы на очень высоком уровне - эксперт

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Количество проголосовавших на этот час казахстанцев уже достаточно, чтобы считать эти выборы успешными и состоявшимися. Так считает руководитель отдела стратегического анализа КИСИ Ермек Токтаров, передаёт BaigeNews.kz.

"По поводу явки, этих цифр уже достаточно для того, чтобы считать выборы состоявшимися. И как мы видим, наибольшую активность электорат проявляет в регионах. Это говорит о том, что там люди больше вовлечены в процесс формирования представительных органов власти - в первую очередь маслихатов. Ну и конечно же влияние регионов, их участие, их доля в формировании парламента, то есть мажилиса, тоже выше, чем в городах республиканского значения", - рассказал он.

По его мнению, низкая явка в городах республиканского значения во многом обусловлена тем, что голосование проходит в воскресенье, когда представители сферы услуг, которая доминирует в трёх крупных городах, находятся на работе.И в самый активный период не все могут проголосовать. Но, отметил спикер, всем была предоставлена возможность проголосовать и рано утром.

"Небольшое количество нарушений связано с тем, что во-первых, граждане участвуют активно не только как избиратели, но и как кандидаты. А ещё больше участвуют те, кто вызвался наблюдать. Очень высокое количество наблюдателей видим мы от разных организаций, в том числе и международных. Но в первую очередь видим интерес со стороны граждан Казахстана. В таких условиях допущение каких-либо нарушений минимально. С другой стороны, выборы в нашей стране это уже очень хорошо отработанная технология, мы видим, что они организованы на очень высоком уровне. Это видят и международные наблюдатели. Это опыт, доработка национального законодательств, это нормальная процедура, которая учитывая все выявленные нарушения", - подчеркнул Токтаров.

Он акцентировал внимание на том, что даже в промежуточном отчёте миссии ОБСЕ указано, что определённые рекомендации международных организаций были учтены на этих выборах.