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BaigeNews.kz Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30
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Фото: BaigeNews.kz

Выборы организованы на очень высоком уровне - эксперт

Количество проголосовавших на этот час казахстанцев уже достаточно, чтобы считать эти выборы успешными и состоявшимися. Так считает руководитель отдела стратегического анализа КИСИ Ермек Токтаров, передаёт BaigeNews.kz

"По поводу явки, этих цифр уже достаточно для того, чтобы считать выборы состоявшимися. И как мы видим, наибольшую активность электорат проявляет в регионах. Это говорит о том, что там люди больше вовлечены в процесс формирования представительных органов власти - в первую очередь маслихатов. Ну и конечно же влияние регионов, их участие, их доля в формировании парламента, то есть мажилиса, тоже выше, чем в городах республиканского значения", - рассказал он.

По его мнению, низкая явка в городах республиканского значения во многом обусловлена тем, что голосование проходит в воскресенье, когда представители сферы услуг, которая доминирует в трёх крупных городах, находятся на работе.И в самый активный период не все могут проголосовать. Но, отметил спикер, всем была предоставлена возможность проголосовать и рано утром.

"Небольшое количество нарушений связано с тем, что во-первых, граждане участвуют активно не только как избиратели, но и как кандидаты. А ещё больше участвуют те, кто вызвался наблюдать. Очень высокое количество наблюдателей видим мы от разных организаций, в том числе и международных. Но в первую очередь видим интерес со стороны граждан Казахстана. В таких условиях допущение каких-либо нарушений минимально. С другой стороны, выборы в нашей стране это уже очень хорошо отработанная технология, мы видим, что они организованы на очень высоком уровне. Это видят и международные наблюдатели. Это опыт, доработка национального законодательств, это нормальная процедура, которая учитывая все выявленные нарушения", - подчеркнул Токтаров.

Он акцентировал внимание на том, что даже в промежуточном отчёте миссии ОБСЕ указано, что определённые рекомендации международных организаций были учтены на этих выборах.

"А именно выдвижение по одномандатным округам, то есть самовыдвиженцев, а это одно из самых важных отличий нынешних выборов от выборов 2021 года. Тогда состав парламента формировался полностью по пропускной системе от политических партий. Соответственно это оживило публичную политику, мы увидели появление новых лидеров в регионах. Конечно, эти политические фигуры не будут на этом останавливаться, они продолжат свою деятельность. Мы видим, что этот электоральный цикл, который был начал первого сентября после послания главы государства оказал существенное влияние и дал импульс развитию гражданского общества. Люди активизировались. Я думаю, это инерция продолжится и не закончится после выборов. И перейдет в новую форму взаимодействия между депутатами и гражданами. Это только начало, которое заложили конституциональные изменения", - резюмировал эксперт.

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#выборы 2023 #выборы в мажилис
Артём Волков Журналист
Сегодня, 19:30
90
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