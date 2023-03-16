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akorda.kz Сегодня, 19:49
54
Сегодня, 19:49
54
Фото: akorda.kz

Выборы обеспечивают переход к новой модели государственно-политического устройства – Карин

Госсоветник РК Ерлан Карин на площадке Службы центральных коммуникаций провёл встречу с иностранными журналистами, прибывшими для освещения предстоящих выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Во встрече приняли участие представители 43 иностранных СМИ из 37 стран Европы, Азии, Северной Африки и СНГ.

В рамках брифинга Ерлан Карин акцентировал внимание аудитории на том, что предпосылки парламентских выборов были заложены ровно год назад, когда Президент в своем Послании представил комплексную программу реформ.

Государственный советник отметил, что реализуемые политические реформы затронули избирательную систему и выборный процесс, результатом чего стало создание условий для развития партийной конкуренции и повышения гражданской активности.

"Предстоящие выборы станут завершающим этапом системной трансформации государственных институтов в рамках президентской программы реформ и обеспечивают переход к совершенно новой модели государственно-политического устройства", – считает Ерлан Карин.

В ходе брифинга госсоветник ответил на ряд вопросов иностранных журналистов, касающихся происходящих в стране внутриполитических процессов.

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#выборы 2023
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:49
54
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