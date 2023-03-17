Выборы: фамилии некоторых кандидатов в бюллетенях будут зачёркнуты . Что это значит?

Информацию о распакованных бюллетенях и отсутствии на участках плакатов об одномандатниках прокомментировала председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова, передаёт BaigeNews.kz.

"Действия участковой комиссии абсолютно в рамках правового поля. Они обязаны пересчитать бюллетени, которые получили для голосования. Большое количество кандидатов сняли свои кандидатуры или были сняты в связи с нарушениями. Однако тысячи бюллетеней к тому времени уже были распечатаны. Именно поэтому в эти дни членам участковых избирательных комиссий приходится вычёркивать их данные из бюллетеней, чтобы подготовить их ко дню голосования", - сообщила Калыкова.

По её словам, в день голосования в бюллетени должны быть внесены только те кандидаты, которые остались.

В правилах расписано, как проводится вычёркивание ФИО кандидатов, которые должны быть исключены из бюллетеней.

"К примеру, по третьему округу кандидатов в мажилис было 38, осталось 30. Восемь фамилий необходимо вычеркнуть из бюллетеней. По пятому округу 34 было, 24 осталось", - уточнила спикер.

Айгуль Калыкова призвала не мешать работе участковых избирательных комиссий и ответила на вопрос о том, почему на избирательных участках висят плакаты партий, но нет информации по одномандатникам.



По словам Калыковой, все информационные плакаты подготовлены. 18 марта к обеду они будут размещены на информационных стендах участковых комиссий. По Закону требований, что эти информационные плакаты должны размещаться за какое-то конкретное время до голосования нет.