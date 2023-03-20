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BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 10:49
119
Сегодня, 10:49
119
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Выборы были открытыми и конкурентными - международные наблюдатели

Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств, глава миссии Сади Джафаров отметил, что выборы депутатов в Казахстане прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, передаёт BaigeNews.kz.

"Миссия состояла из представителей официального секритариата Организации тюркских Государств, а также дипломатов из стран-участниц. Наша миссия наблюдала выборы на разных участках города Астаны и проводила свои мероприятия в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан, а также международными стандартами организации проведения выборов. 17 марта миссия встретилась с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым, он представил всеобъемлющую информацию о процессах выборов, участии международных и местных наблюдателей на выборах и подготовки условий голосования для граждан, которые живут за рубежом. В день выборов ОТГ посетила избирательный участок №438 в Астане, открытие проводилось вовремя. Миссия посетила 32 избирательных участка в целом", - рассказал Сади Джафаров. 

Он также сообщил, что после мониторинга миссией не было выявлено никаких административных или правовых нарушений проведения выборов на участках.

"Все необходимые административные меры были предприняты, чтобы обеспечить волеизъявление народа в надлежащий день. В соответствии с законодательством были обеспечены все условия для участия международных и национальных наблюдателей для проведения наблюдения. Миссия увидела участие международных и национальных наблюдателей, которые подчеркивали легитимность и прозрачность выборов. Мы также участвовали в процессе подсчета голосов на 373-м участке, подсчёт голосов и объявление результатов происходило вовремя в соответствии с законодательством, не было серьёзных проблем, которые бы повлияли на результаты выборов. Наблюдателям дали полный доступ к участкам и мы получили всю необходимую информацию от сотрудников комиссий", - подчеркнул спикер.

По его словам, миссией не было обнаружено никаких материалов или элементов кампаний, которые бы проходили в избирательный день.

"Мы также не наблюдали попыток людей повлиять на выборы. Был предоставлен полный доступ для людей с ограниченными возможностями, возможность проголосовать на дому. Также было беспечено широкое освещение выборов в национальной прессе. Мы увидели, что результаты экзитпол были представлены. Миссия ОТГ заявляет, что выборы были открытыми, конкурентными и в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Поздравляем казахстанский народ с успешными выборами и верим, что результаты выборов будут способствовать дальнейшему процветанию Казахстана", - заключил заместитель генсека Организации тюркских государств.

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#выборы 2023 #международные наблюдатели #тюркские государства
Алиева Алина Журналист
Сегодня, 10:49
119
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