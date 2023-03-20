Выборы были открытыми и конкурентными - международные наблюдатели

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств, глава миссии Сади Джафаров отметил, что выборы депутатов в Казахстане прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, передаёт BaigeNews.kz.

"Миссия состояла из представителей официального секритариата Организации тюркских Государств, а также дипломатов из стран-участниц. Наша миссия наблюдала выборы на разных участках города Астаны и проводила свои мероприятия в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан, а также международными стандартами организации проведения выборов. 17 марта миссия встретилась с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым, он представил всеобъемлющую информацию о процессах выборов, участии международных и местных наблюдателей на выборах и подготовки условий голосования для граждан, которые живут за рубежом. В день выборов ОТГ посетила избирательный участок №438 в Астане, открытие проводилось вовремя. Миссия посетила 32 избирательных участка в целом", - рассказал Сади Джафаров.

Он также сообщил, что после мониторинга миссией не было выявлено никаких административных или правовых нарушений проведения выборов на участках.

"Все необходимые административные меры были предприняты, чтобы обеспечить волеизъявление народа в надлежащий день. В соответствии с законодательством были обеспечены все условия для участия международных и национальных наблюдателей для проведения наблюдения. Миссия увидела участие международных и национальных наблюдателей, которые подчеркивали легитимность и прозрачность выборов. Мы также участвовали в процессе подсчета голосов на 373-м участке, подсчёт голосов и объявление результатов происходило вовремя в соответствии с законодательством, не было серьёзных проблем, которые бы повлияли на результаты выборов. Наблюдателям дали полный доступ к участкам и мы получили всю необходимую информацию от сотрудников комиссий", - подчеркнул спикер.

По его словам, миссией не было обнаружено никаких материалов или элементов кампаний, которые бы проходили в избирательный день.