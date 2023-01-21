Выборы 2023: заявки для наблюдения подали две общественные организации

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Два казахстанских фонда подали заявки для наблюдения за выборами в мажилис и маслихаты. Об этом стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии РК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ЦИК, наблюдать за выборами изъявили желание Общественный благотворительный фонд "HAQ" и Общественный фонд "Еркіндік Қанаты". По этому поводу в органы юстиции направлен запрос. В зависимости от ответа, будет решаться вопрос об участии этих организаций.

"Возможность осуществления деятельности по наблюдению за выборами, включая направление лиц для наблюдения за выборами, должна быть предусмотрена в уставе юридического лица", — уточнил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Напомним, выборы в мажилис назначены на 19 марта 2023 года, одновременно пройдут и выборы в маслихаты. Выдвижение кандидатов продлится 20 дней: с 20 января по 8 февраля. Регистрация кандидатов и партийных списков — с 20 января по 18 февраля. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.

Кандидатом в депутаты мажилиса парламента может быть гражданин Казахстана старше 25 лет и проживающий на территории страны последние 10 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин республики, достигший 20 лет.

Избирательный взнос для участия в выборах в мажилис для партий составит 15 минимальных заработных плат или 1,05 миллиона тенге за каждого своего кандидата, включённого в партийный список. Избирательный взнос за кандидата в маслихат составит пять минимальных заработных плат или 350 тысяч тенге.

В предстоящих в выборах в мажилис могут участвовать семь партий: "Amanat", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и Партия "Respublica".

К участию в выборах в маслихаты пока допущены: "Amanat", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана. Казахстанская партия зеленых "Байтак" сможет участвовать в выборах только в трёх регионах страны: в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях, где у неё есть представительства. Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию депутатов маслихатов. Однако эти две партии ещё смогут изменить своё положение, если успеют до окончания регистрации успеют открыть свои филиалы в регионах страны.

Кроме того, в Казахстане до начала выборов могут зарегистрироваться ещё две партии "Ел тағдыры" и "Ұрпақтар жалғастығы".

Ранее Госсекретарь РК Ерлан Карин перечислил главные новшества предстоящих выборов в мажилис.