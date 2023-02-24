Выборы-2023: Юрист рассказал о правилах агитационной кампании

Фото: BaigeNews.kz/Данира Искакова

Казахстанские юристы штаба "За честные выборы" разъяснили принципы проведения предвыборной агитационной кампании, передаёт BaigeNews.kz.

Во-первых, по словам члена штаба Ануарбека Скакова, все кандидаты должны иметь равные возможности на использование средств агитации.

"Если это печатное СМИ, то каждый кандидат должен иметь равные возможности для публикации разных статей. Они должны быть одинаковыми по объёму. Если у кого-то материал выходит на первой странице, значит и у всех должно выходить на первой странице. Кандидат же имеет право воспользоваться или не пользоваться такой возможностью. Но она должна быть равная изначально. Ставки, если это платный материал, тоже должны быть одинаковыми для всех", — сказал юрист.

Скаков пояснил, что агитация должна проводиться с соблюдением этических норм.

"Нельзя распространять какие-либо порочащие другого кандидата материалы или обвинять в нарушениях. Если происходит полемика, объявляются какие-то недостатки, претензии, это, конечно, обычное дело. Но тогда СМИ, которое опубликовало такой материал, обязано предоставить возможность для кандидата опровергнуть информацию на бесплатной основе. Каждая публикация должна иметь пометку "на условиях рекламы". Оплачено должно быть обязательно из избирательного фонда. Никаких целевых сборов средств от избирателей или спонсорских средств не должно быть", — заявил спикер.

Кроме того, не все могут заниматься размещением агитационных материалов, отметил он.