Выборы 2023: в роддоме ВКО открыли избирательный участок для рожениц

Фото: Инфоцентр ВКО

В ВКО для молодых и будущих мам, которые в этот день оказались в родильном доме, с утра работает избирательный участок прямо в стенах центра матери и ребёнка в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Инфоцентр региона.

Это закрытый участок для голосования №60, где зарегистрированы порядка 200 избирателей, 50 из которых с утра уже исполнили свой гражданский долг. Для них установили специальную кабину для тайного голосования, выдали бюллетени и поставили стационарную избирательную урну.

Фото предоставлено Инфоцентром ВКО

"Я стала мамой четверых детей. Сегодня мы с моим новорождённым малышом сделали свой выбор. Это выбор в пользу будущего моих детей и моей страны! Я считаю, что каждый гражданин в этот день должен проголосовать", — говорит Эльвира Раянова.

Отметим, что накануне выборов в регионе родились на свет 14 младенцев — четыре мальчика и 10 девочек.