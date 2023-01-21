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Выборы 2023: Сколько нужно заплатить партиям за участие кандидатов
В Центризбиркоме назвали сумму, которую необходимо будет внести политическим партиям, чтобы зарегистрировать кандидата для участия в выборах в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.
По данным, озвученным на заседании ЦИК РК, партии из собственных средств должны будут заплатить избирательный взнос в размере 15 минимальных заработных плат или 1,05 миллиона тенге за каждого своего кандидата, включённого в партийный список на выборы в мажилис.
При этом, партии которые набрали пять процентов и более на прошлых выборах в мажилис, от взноса освобождаются. Таким образом, от взноса освобождаются партии "Amanat", "Ак жол" и Народная партия Казахстана.
Депутатские мандаты распределяются между политическими партиями, получившими пять и более процентов голосов избирателей.
"Избирательный взнос за кандидата в маслихат составит пять минимальных заработных плат. Если учитывать, что МЗП в Казахстане равняется 70 тысячам тенге, то избирательный взнос будет равен 350 тысяч тенге", — сообщил член ЦИК РК Шавкат Утемисов.
Он также уточнил, что если на выборах в маслихаты партии наберут пять и более голосов, то избирательный взнос возвращается. Кроме того, взнос могут вернуть в случае смерти лица, включенного в партийный список.
Фото: Арман Мухатов
Проверять документы и регистрацию партийного списка будет территориальная изберательная комиссия.
Напомним, выборы в мажилис назначены на 19 марта 2023 года. Выдвижение кандидатов продлится 20 дней: с 20 января по 8 февраля.
Регистрация кандидатов и партийных списков — с 20 января по 18 февраля.
В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.
Фото: Арман Мухатов
Кандидатом в депутаты мажилиса парламента может быть гражданин Казахстана старше 25 лет и проживающий на территории страны последние 10 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин республики, достигший 20 лет.
В мажилис и маслихаты не может баллотироваться человек, имеющий судимость, которая не погашена или не снята, а также кандидат, которого ранее суд признал виновным в коррупции.
В предстоящих в выборах в мажилис могут участвовать партии: "Amanat", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и Партия "Respublica".
Политическая партия "Байтақ" в связи с отсутствием своих филиалов в некоторых регионах, допущена к участию в выборах депутатов маслихатов только в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию депутатов маслихатов.
Ранее Госсекретарь РК Ерлан Карин перечислил главные новшества предстоящих выборов в мажилис.
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