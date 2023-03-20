Выборы 2023: Оппозиционная партия ОСДП впервые прошла в Парламент

В Центральной избирательной комиссии подвели промежуточные итоги выборов в мажилис, передаёт BaigeNews.kz.

Партия AMANAT собрала 3 431 510 голосов избирателей, или 53,9 процента. На втором месте партия "Ауыл" - 693 938 голосов, или 10,9 процента. Третья строчка у партии Respublica - 547 154 голоса, или 8,59 процента. Немногим менее у партии "Ак жол" - 535 139 голосов, или 8,41 процента.

На пятом месте НПК - 432 920 голосов избирателей, или 6,8 процента.

Далее следует ОСДП - 331 058 голосов, 5,2 процента.

Завершает список "Байтак" - 146 431 голос, 2,3 процента.

Против всех проголосовали 248 291 избиратель, или 3,9 процента.

Общая явка на выборах - 6 366 441 человек.