Выборы-2023: казахстанцы смогут проголосовать за рубежом

Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отметим, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", - говорится в сообщении.

Голосование при загранучреждениях в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 г.) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.