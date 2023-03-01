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Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться
Представители политических партий накануне выборов в мажилис продолжают агитационную работу в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Члены партии Respublica прибыли в Костанайскую область. На встречу с ними пришли более тысячи человек.
Сельское хозяйство для этого региона - одно из важнейших направлений экономики. В отрасли работает более 119 000 человек (свыше 25 процентов от общего числа занятого населения). Посевные площади превышают 5,1 миллиона гектара, сотни хозяйств выращивают крупный и мелкий рогатый скот, развиваются молочно-товарные и даже клубничные фермы, реализуются десятки инвестиционных проектов.
Развитие аграрной индустрии становится критически важным фактором. На это партийцы обращают отдельное внимание в предвыборной программе. По их мнению, сильная агропромышленная отрасль напрямую коррелирует с обеспечением высокого среднего уровня жизни граждан, ростом продуктивной занятости, степенью развития перерабатывающей промышленности и высоких технологий. Respublica выступает за масштабное применение в сельском хозяйстве передовых технологий, решение проблем финансирования отрасли, пересмотр политики субсидирования, справедливое решение земельного вопроса, поднятие престижа аграрных специальностей.
Кандидаты в депутаты мажилиса ознакомились с работой Костанайского областного филиала партии и встретились с председателем правления объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" Кайратом Бисетаевым.
Завтра партийцы планируют провести встречи с коллективами предприятий ТОО "Милх", "Баян-Сұлу" и "СарыаркаАвтоПром".
В партии "Байтак" обеспокоены загрязнением воздуха в Астане. Члены объединения заявили, что одна семья в столице сжигает за отопительный сезон до 10 тонн угля. Если учитывать, что свыше четырёх тысяч домов ещё не газифицированы, то только лишь частный сектор города потребляет как минимум 40 тысяч топлива. Следы от него можно наблюдать повсюду: черный снег, сажа, копоть, смог.
В программе "зелёных" есть ряд реформ, связанных с газификацией и переходом на альтернативные источники энергии, которые они планируют продвигать в мажилисе и городском маслихате.
В Сатпаевской городской поликлинике члены партии провели встречу с медработниками. Председатель областного филиала "Байтак" Базаркуль Умбетова выразила признательность людям, которые день и ночь находятся на страже здоровья.
Она отметила, что в программе партии подняты актуальные вопросы восстановления экологии, улучшения качества воздуха, охраны окружающей среды и здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни.
Кандидаты в депутаты мажилиса и маслихата Астаны от партии "Байтак" встретились с врачами научно-производственного центра трансфузиологии. В рамках встречи обсуждены ценности партии, проекты, направленные на улучшение здоровья населения.
Кандидат в депутаты мажилиса от ОСДП по партийному списку Ажар Сагандыкова провела встречу с работниками культуры, творческой интеллигенцией и молодёжью в библиотеке имени Торайгырова в Павлодаре.
ОСДП считает, что необходимо обеспечить развитие полноценной культурной, творческой и спортивной личности через бесплатное развитие массового спорта и культурного досуга детей и молодежи.
Врио председателя филиала партии в Абайской области Рустем Сарманов провел агитационную встречу с избирателями в Семее. Главной темой встречи с жителями стали вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как обозначено в предвыборной программе партии, ОСДП предлагает установление контроля за посредниками и фирмами-"прокладками". Особенно это касается сферы ЖКХ, рынка энергетики, нефти, нефтепродуктов и продовольствия.
Представители республиканского штаба "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым, Казыбеком Иса и председателем Западно-Казахстанского областного филиала партии Сериком Мергалиевым прибыли в Уральск.
Члены штаба встретились с коллективом крупнейшего в области мебельного цеха "Модисал". Его руководитель Алихан Жумашев - кандидат в депутаты городского маслихата. Ознакомившись с работой цеха, гости пожелали молодому предпринимателю успехов в предстоящих выборах и отметили, что работа партии по поддержке бизнеса будет продолжена и в дальнейшем.
Затем агитгруппа посетила Уральский трансформаторный завод. Крупнейшее предприятие, на котором работает около 250 человек в смену, является одним из уникальных заводов в стране. Лидер демпартии отметил большой вклад таких крупных частных предприятий в экономику страны, и заявил, что государство должно их всесторонне поддерживать.
Члены штаба выслушали предложения собравшихся и ответили на интересующие их вопросы.
Костанайским областным филиалом партии "Ауыл" 1 марта организован круглый стол "АПК устами родителей фермеров", в котором приняли участие кандидаты в депутаты мажилиса парламента по партийному списку Кайрат Айтуганов, Николай Арсютин, София Абдразакова, Светлана Прокопьева, Рабига Токсеитова и Берикжан Кайыпбай.
В мероприятии приняли участие основатели семейных аграрных династий, родители и родственники фермеров, студенческая молодёжь, члены партии "Ауыл", представители АПК, образования и культуры. Встреча прошла под девизом "Каждый должен быть услышан!", это и было главной целью мероприятия.
Родители ознакомились с предвыборной программой партии "Ауыл" и убедились, что она направлена на решение проблем их детей-фермеров. В мероприятии приняли участие около 250 человек.
Мероприятие продолжилось на территории конезавода ТОО "Қазақ тұлпары", расположенного в селе Заречное Костанайского района. Кандидаты встретились с представителями АПК и обсудили тему "Выявление и решение вопросов развития Костанайской породы лошадей". Затем делегация посетила научно-производственное учреждение ТОО "Сельскохозяйственная опытная станция" Заречное" и проинспектировала ход подготовки машинно-тракторного парка к весенне-полевым работам.
Продолжаются и встречи членов республиканского предвыборного штаба партии AMANAT с избирателями. Сегодня в Петропавловске на площадке электротехнического завода Alageum Electric состоялась встреча с членами первичных партийных организаций города.
Как отметили члены штаба, во многом от первичек зависит качество агитационный кампании, ведь в AMANAT состоят порядка 800 тысяч граждан, объединенных в почти 4000 первичных партийных организаций. За последние два месяца в партию вступило более 7000 новых членов.
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