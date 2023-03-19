Выборы-2023: как собирают данные для экзитпола в Казахстане

Фото: Алина Алиева/BaigeNews.kz

На территории избирательных участков по всему Казахстану в день выборов работают специально подготовленные интервьюеры, которые проводят экзитполы и опросы в день выборов после того, как избиратели проголосовали. Эти опросы предоставляют ценную информацию для прогнозирования итогов выборов. В каждом опросе фиксируется, за каких кандидатов избиратели отдали свои голоса, а также важная демографическая информация. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось поговорить с интервьюером избирательного участка №334 Натальей Помарановой, чтобы узнать подробнее о специфике её работы.

— Наталья Анатольевна, расскажите, какую организацию вы представляете?

— Я представляю "Научно-исследовательскую Ассоциацию "Институт демократии", которая была создана в 1995 году и специализируется на социологических опросах, география деятельности охватывает территорию всего Казахстана. В данный момент мы работаем на территории 17 регионов, проводим социологические опросы на текущих выборах.

— В чем заключается ваша деятельность?

— Я провожу социологические опросы как в городе Астана, так и по всей республике, чтобы знать мнение населения. Экзитполы измеряют общественное мнение по опросам людей. Экзитполы отличаются от опросов общественного мнения тем, что они измеряют реакцию избирателя в режиме реального времени постфактум, а не прогнозируют голоса или мнения. Мы даём общественности раннее представление о том, какой кандидат побеждает.

— Как осуществляется отбор участников для опроса? Опрос происходит выборочно или задаёте вопросы каждому проголосовавшему?

— У нас есть своеобразная квота, которая заключается в том, чтобы мы опрашивали в определенном порядке. Например, если я опрашиваю первого человека, то в следующий раз я опрашиваю пятого. То есть, опрос населения происходит с определённым промежутком. Если я получила отказ от человека, то опрашиваю сразу следующего. Мы находимся на улице, поскольку интервьюеры не должны выходить за территорию избирательного участка, чтобы опрашивать людей, которые уже проголосовали и вышли из здания участка. Все ответы абсолютно конфиденциальны и анонимны.

— Бывает, что на одном участке работают сразу несколько интервьюеров от разных организаций? Каким образом происходит опрос таком случае? Вы не опрашиваете граждан, которых до вас опросили ваши коллеги?

— Да, конечно, такая практика происходит постоянно. Буквально сегодня на моём участке было несколько интервьюеров, которые работали параллельно со мной. Поскольку у нас с ними разные организаторы и заказчики, мы можем опрашивать одних и тех же людей, если они сами не против этого.

— Какие вопросы вы обычно задаёте респондентам?

— Всего у нас к респондентам четыре вопроса: за какую партию в мажилис парламента проголосовали респонденты, за каких кандидатов в депутаты мажилиса парламента, за какую партию в маслихаты и за каких кандидатов в депутаты маслихатов - соответственно.

— Сколько человек на своём участке вы уже успели опросить?

— На своём участке я работаю с 7 утра и согласно квоте, о которой я говорила ранее, я опросила уже 24 человека. Вообще, по плану нам нужно опросить сорок человек, таким образом, осталось ещё 16. По прошествии определённого времени я отправляю свой отчёт менеджеру, который он в свою очередь передаёт в головной офис. И только после этого выводится статистика.

— Вы проходите специальное обучение, чтобы стать интервьюером? Что необходимо для этого?

— В первую очередь, нужно иметь желание работать, также важно быть доброжелательным и общительным. Обучение и подготовку мы проходим у самого заказчика - НИА "Институт демократии". Длится оно, как правило, либо в течение всего дня, либо несколько часов. Сам заказчик приезжает, проводит с нами беседу, разъясняет суть работы, совместно с ним мы проходим по участку.

— Какая атмосфера царит сегодня на вашем участке? Какое настроение у людей?

— В целом, несмотря на сегодняшние погодные условия, настроение у населения отличное, они доброжелательны и открыты к диалогу. Не все, конечно, но подавляющее большинство точно. При этом, хочу отметить, что вопросы мы задаём на двух языках - казахском и русском, в зависимости от того, каким языком владеет респондент.