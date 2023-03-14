Выборы 2023: члены нескольких партий отметили Амал в Мангистауской области

Политические партии продолжают агитационную работу в регионах. О чем кандидаты в депутаты мажилиса говорят с избирателями, читайте в материале BaigeNews.kz.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов принял участие в праздновании "Амал мерекесі" в Мангистауской области.

Масштабное мероприятие с участием более 10 тысяч человек состоялось на площадке историко-культурного комплекса "Отпан тау".

Кошанов обратил внимание на то, что по инициативе Касым-Жомарта Токаева в стране произошли коренные обновления в избирательной, партийной и судебно-правовой системах, было пересмотрено административно-территориальной устройство. Всё это широко поддержано народом на референдуме.



Председатель партии призвал всех присутствующих принять активное участие в политическом обновлении страны и прийти на предстоящие выборы 19 марта.

В это же время наблюдатели от ОБСЕ посетили Республиканский предвыборный штаб AMANAT. Гостей ознакомили с деятельностью центров агитации и аналитики, медиа-штаба, центра координации работы доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодёжным сектором.

Кандидаты в депутаты мажилиса от НПК Жанат Бастаубаева, Мусабек Алимбеков и кандидат в депутаты маслихата Досан Рымтаев встретились с жителями Меркенского района Жамбылской области. Основной темой стало обсуждение острых вопросов, которые волнуют общество. Спикеры представили предвыборную программу, реализация которой повлияет на улучшение жизни простых граждан. Развитие сельского хозяйства и села неразрывно связаны, заявили партийцы. Согласно программе, предлагается пересмотреть имеющиеся проекты и направить средства на строительство социальной и жилищной инфраструктуры сёл. Выступающие также затронули вопросы пенсионного обеспечения, многодетных семей; семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.