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Выборы 2023: члены нескольких партий отметили Амал в Мангистауской области Сегодня, 22:31
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Сегодня, 22:31
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Выборы 2023: члены нескольких партий отметили Амал в Мангистауской области

Политические партии продолжают агитационную работу в регионах. О чем кандидаты в депутаты мажилиса говорят с избирателями, читайте в материале BaigeNews.kz.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов принял участие в праздновании "Амал мерекесі" в Мангистауской области. 
Масштабное мероприятие с участием более 10 тысяч человек состоялось на площадке историко-культурного комплекса "Отпан тау".

Кошанов обратил внимание на то, что по инициативе Касым-Жомарта Токаева в стране произошли коренные обновления в избирательной, партийной и судебно-правовой системах, было пересмотрено административно-территориальной устройство.   Всё это широко поддержано народом на референдуме.
 
Председатель партии призвал всех присутствующих принять активное участие в политическом обновлении страны и прийти на предстоящие выборы 19 марта.

В это же время наблюдатели от ОБСЕ посетили Республиканский предвыборный штаб AMANAT. Гостей ознакомили с деятельностью центров агитации и аналитики, медиа-штаба, центра координации работы доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодёжным сектором. 

Кандидаты в депутаты мажилиса от НПК Жанат Бастаубаева, Мусабек Алимбеков и кандидат в депутаты маслихата Досан Рымтаев встретились с жителями Меркенского района Жамбылской области.

Основной темой стало обсуждение острых вопросов, которые волнуют общество. Спикеры представили предвыборную программу, реализация которой повлияет на улучшение жизни простых граждан.

Развитие сельского хозяйства и села неразрывно связаны, заявили партийцы. Согласно программе, предлагается пересмотреть имеющиеся проекты и направить средства на строительство социальной и жилищной инфраструктуры сёл.

Выступающие также затронули вопросы пенсионного обеспечения, многодетных семей; семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Кандидат в депутаты мажилиса Жаксылык Кахарман провёл агитационную встречу с коллективом Управления по развитию языков области Жетысу.

Он рассказал о том, что Народная партия намерена "кардинально изменить сущность сложившейся в Казахстане системы капитализма, которая отличается несправедливым распределением доходов", заявил, что казахстанские семьи необходимо обеспечить доступным жильём через систему льготного ипотечного кредитования и гособеспечения и разработать госпрограмму строительства жилья в сельской местности. Это, по его мнению, решит многие социальные вопросы в городах, включая безработицу, нехватку мест в детских садах и школах.

Кроме того, НПК предлагает отменить адресную социальную помощь (АСП) и компенсировать ее повышением детского пособия до уровня 70 тысяч тенге. По мнению партийцев, также следует увеличить выплаты за рождение ребёнка, в том числе и неработающим матерям.

Члены Республиканского штаба партии "Ак жол" также посетили Мангистаускую область, побывали в святых местах и представили политическую программу работникам предприятия Камкор-Машзавод. 

Трудящиеся задавали политикам вопросы, интересовались возвращением денег из офшоров, повышением кредитных ставок и программами доступного жилья. Азат Перуашев исчерпывающе ответил на вопросы работников и привел конкретные примеры работы партии в указанных направлениях.

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#выборы 2023 #агитация #партии #политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:31
154
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