- Выборы-2023: Более 300 наблюдателей от ОБСЕ приедут в Казахстан 16:47 51
- Как идёт расследование дела об избиении известных юристов сыном Турлыханова в Алматы, сообщили в полиции 16:47 42
- В КТЖ рассказали, когда казахстанцы перестанут мучиться в советских вагонах 16:33 99
- Около трех тысяч иностранных студентов обучаются в КазНУ 16:23 163
- Взрыв прогремел в Бангладеш, погибли 22 человека 16:14 115
- Кто виноват в их смерти - в "Самрук-Қазына" рассказали о погибших на производстве рабочих 16:02 191
- Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД 15:58 263
- Уголовное дело в отношении сразу трёх ЖСК расследует атырауская полиция 15:56 143
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 15:24 468
- Солдаты Нацгвардии пожаловались, что их кормят рыбой с червями 14:58 492
- Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные 14:53 252
- В Казахстане молодёжь NEET живёт за счёт родителей или "второй половины" - исследование 14:04 413
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 13:59 479
- Рост цен в Казахстане: сильнее всего дорожают парацетамол, овощи и авиабилеты 13:50 385
- С 1 апреля госорганы будут штрафовать за переработку сотрудников 13:46 410
- Первый матч новой юношеской лиги по футболу пройдёт в Астане 13:34 363
- Россия передала Казахстану объекты космической отрасли 13:14 430
- Что будет с мавзолеем Яссауи, рассказали в Минкульте 13:13 452
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 13:11 421
- Иностранцы поставляли опий и гашиш в Казахстан по Каспийскому морю — КНБ 12:52 408
- Инвестиционный доход Национального фонда ушёл в минус в феврале 12:34 379
- 77 избирательных участков будут работать за рубежом 12:04 692
- На Шымбулак смогут заезжать только электромобили и экстренные службы 11:59 381
- Январские события: находящийся под судом Серик Кудебаев попал в больницу 11:51 764
- Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках 11:38 566
- В Генпрокуратуре рассказали о скончавшемся на рабочем месте прокуроре 11:36 533
- В Казахстане снизят ставки на потребительские кредиты 11:35 390
- СК "Евразия" осуществила первые выплаты за разрушения в Турции 11:05 570
- Жители Темиртау переплатили 300 млн тенге за отопление 10:50 476
- Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК 10:25 339
- Дархан Кыдырали выступил на Глобальном форуме в Баку 10:03 449
- Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном 09:41 374
- Гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге 09:30 652
- Коронавирусом за сутки заразились 60 казахстанцев 09:15 443
- GGG официально отказался от титула чемпиона мира 08:37 799
- Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау 08:22 700
- В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя 08:02 513
- Что будет с ценами на жильё в Казахстане в 2023 году 07:37 831
- Минкультуры и спорта РК выплатит 45 тысяч долларов тяжелоатлету Денису Уланову 06:45 541
- В ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации 05:12 479
- Группа URKER даст концерт с оркестром "Астана Балет" 04:05 499
- В Казахстане стали искать айтишников и маркетологов с навыками работы с ChatGPT 03:28 730
- Разлученные в детдоме сёстры спустя 15 лет встретились в ВКО 02:40 701
- Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане 01:29 637
- Казахстанцы могут предъявить цифровое удостоверение для голосования 19 марта 00:45 542
- В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену 09.03.2023 630
- Экскаваторы провалились в грунт при очистке дна озера Сайран в Алматы 09.03.2023 643
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1321
- "КазМунайГаз" хранит 600 тысяч тонн дизтоплива за рубежом? Что ответили в компании 09.03.2023 843
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 550
- Рецепт приготовления кумыса помог школьнику из Семея выиграть приз международного конкурса 09.03.2023 655
- Один из богатейших бизнесменов Казахстана профинансировал строительство кампуса школы IQanat для сельчан 09.03.2023 1126
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 621
- Праздник прошёл, бардак остался: акимат обратился к алматинцам 09.03.2023 599
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 604
- Золотой щит: зачем Казахстан массово скупает драгметалл 09.03.2023 842
- Ещё один крупный завод планируют построить в ВКО 09.03.2023 739
- Суд над вайнерами: подозреваемого Султанбаева не отпустили под домашний арест 09.03.2023 616
- Можно ли курить во время Рамадана, и что должны знать верующие с сахарным диабетом 09.03.2023 903
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 656
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 651
- Суд отказал Гульмире Сатыбалды в переводе под домашний арест 09.03.2023 640
- Каток и хоккейная площадка могут появиться в школах Казахстана 09.03.2023 618
- Столичные школьники получили грант от компании Microsoft 09.03.2023 578
- Допинговый скандал не помешает Ильину баллотироваться на пост главы Федерации тяжёлой атлетики 09.03.2023 643
- Лукашенко назвал дату вступления Беларуси в ШОС 09.03.2023 670
- Трамваи на солнечных батареях появятся в Павлодаре 09.03.2023 710
- С 1 июля увеличат зарплату водителям скорой помощи 09.03.2023 915
- Вылетевший в Ташкент самолёт вернулся в аэропорт Алматы 09.03.2023 643
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1031
- Илья Ильин о тяжелоатлетах, попавших в допинг-скандал: "Нужно поддержать наших ребят" 09.03.2023 742
- Внесудебное банкротство: возле ЦОНов активизировались мошенники 09.03.2023 874
- Суд Франции оштрафовал Мухтара Аблязова за неявку в суд 09.03.2023 703
- Аренда жилья подорожала в феврале в Казахстане 09.03.2023 654
- Краснокнижные подснежники зацвели в горах Алматы. Учёные обратились к жителям 09.03.2023 797
- Назначен новый глава Фонда социального медстрахования 09.03.2023 762
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 10505
- Члены "Ак жол" встретились с коллективом компании "Мерусарии и К" в Павлодаре 09.03.2023 905
- Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте 09.03.2023 870
- Токаев посетил машиностроительный завод в Уральске 09.03.2023 659
Выборы-2023: Более 300 наблюдателей от ОБСЕ приедут в Казахстан
Более 300 наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе примут участие в контроле за ходом голосования на выборах в мажилис и маслихаты 19 марта, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
"Стоит отметить, что это самая крупная миссия международных наблюдателей. На прошлой неделе вышел промежуточный отчёт Миссии ОБСЕ. Международные эксперты положительно оценили реализованную в Казахстане реформу избирательной системы, подчеркнув, что некоторые её положения отвечают предыдущим рекомендациям", — отметил Василенко.
Ранее МИД РК сообщил о том, что планирует расширять безвизовое пространство с ЕС для казахстанцев.
-
Trend news
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 15:24 452
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 13:59 469
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 10475
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1443
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1214
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1079
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1223
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5153
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9420
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1396
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2143
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1983
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 13965
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1516
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1401
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1309
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4268
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1689
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3259
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2742
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4956
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9509
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1834
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2522
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34516
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1637
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2076
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2644
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2026
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5071
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2978
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2701
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6158
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3136
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2202
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2330
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12656
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2412
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11956
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15272
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2710
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4050
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1763
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7709
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16916
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25770
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4047
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2903
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4129
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2442
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2775
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43056
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2446
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4277
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6009
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11512
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3622
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27745
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4270
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4510
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3044
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5571
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39238
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4066
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2552
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3914
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3829
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20165
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4515
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8888
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38492
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3874
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4038
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14865
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8972
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 5154
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3511
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 122111
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4956
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 4144
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 13:11 419
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1310
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 546
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 620
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 603
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 655
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 650
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1029
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 815
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1031
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1730
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1340
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1268
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1805
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1737
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1722
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1580
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2432
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2601
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2311
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3155
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2998
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2361
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2554
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3185
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2465
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3119
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3334
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3241
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3726
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2716
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3028
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3087
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3529
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3459
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4041
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3664
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3397
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3077
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3218
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3578
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4081
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4192
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4311
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4056
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4431
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4807
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3981
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4424
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3902
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3585
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3911
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3874
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4136
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4577
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4640
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3672
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5451
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4179
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4660
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4134
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4548
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4664
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4350
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3974
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3723
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4434
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4395
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4176
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4168
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5017
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4281
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4326
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3979
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5247
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4581
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6320
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4616
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5067
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5589