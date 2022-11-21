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  • Выборы 2022: работу завершил последний избирательный участок за рубежом
пресс-службы МИД РК Сегодня, 10:26
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Сегодня, 10:26
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Фото: пресс-службы МИД РК

Выборы 2022: работу завершил последний избирательный участок за рубежом

Свою работу завершил последний избирательный участок за рубежом, находящийся в Сан-Франциско, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

По данным внешнеполитического ведомства, на пункт голосования по выборам Президента явилось 100 процентов избирателей. 

"Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 100 процентов", - говорится в сообщении.

Напомним, казахстанцы, проживающие за рубежом, могли проголосовать на президентских выборах на 68 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования были организованы при посольствах и консульствах РК.

 

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#выборы #избирательный участок #МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:26
206
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