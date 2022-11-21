Выборы 2022: Предварительные итоги ЦИК объявит в 11:00

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Сегодня, 21 ноября, Центральная избирательная комиссия подведёт предварительные итоги внеочередных выборов Президента Казахстана, которые прошли накануне, 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

"21 ноября 2022 года в 11:00 состоится брифинг Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан о предварительных итогах выборов Президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года", - говорится в анонсе избирательной комиссии.

20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента. Согласно предварительным данным, бюллетени получили 8 299 501 человек или 69,43 процента от общего количества граждан, включенных в списки избирателей.

По данным экзитпола, более 80 процентов казахстанцев поддержали кандидатуру Токаева на выборах.