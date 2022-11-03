Выборы-2022: как кандидаты убеждают избирателей отдать за них голоса

Всё меньше дней остаётся до выборов президента Казахстана. Кандидаты, не теряя ни минуты, проводят активную работу с избирателями в регионах, передаёт BaigeNews.kz.

Выдвинутый общенациональной социал-демократической партией Нурлан Ауесбаев посетил Алматы, встретился с электоратом в школе-гимназии №176.

Он сказал, что экономическая ситуация в Казахстане неблагополучна - рост инфляции, высокие цены, систематическое падение курса национальной валюты негативно сказывается на рядовых казахстанцах. Именно поэтому первым пунктом предвыборной программы Нурлана Ауесбаева стоят политические реформы.

Кандидат предложил отойти от схемы "Сильный президент, влиятельный парламент, подотчётное правительство".

"Сильным в этой формуле должен быть однопалатный парламент, который формирует профессиональное, антикризисное правительство. Только тогда удастся сдвинуть решение многих проблем, в том числе и в образовании. Сфера образования, как и медицина, должна получать мощное государственное финансирование. На их развитие следует направлять от пяти до сети процентов ВВП в год", - заявил Ауесбаев.

Каракат Абден посетила центральный рынок Актобе. Кандидат ознакомила избирателей с основными пунктами предвыборной программы и призвала принять активное участие в выборах. В основном во время встречи жители поднимали социальные вопросы.

Абден также встретилась с представителями предвыборного штаба в регионе и провела собрание о проведении агитационной работы.

"Радует, что избиратели активно направляют свои вопросы и предложения в региональный штаб. Кроме того, свои вопросы направляют и международные наблюдатели. В целом, по республике работает 20 предвыборных штабов кандидата, привлечено свыше 2000 волонтёров. Для удобства избирателей функционируют штабы в крупных районных центрах", - отметила Абден.

В ближайшие дни у кандидата запланированы встречи с избирателями в Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Костанайской областях.

Кандидат Салтанат Турсынбекова провела работу с избирателями в Алматы.

"Если каждый гражданин будет отстаивать собственные права на качественные товары и услуги, то в результате прямо или косвенно это будет помогать росту здоровой конкуренции среди бизнесменов. Останутся только лучшие", - отметила на встрече Салтанат Турсынбекова.

Согласно социологическому опросу, который в 2021 году проводил Комитет по регулированию естественных монополий, в основном права потребителей в Казахстане нарушаются в сферах розничной торговли, общественного питания, общественного транспорта, КСК и торговли на рынках.

"Вы ходите по торговым центрам, магазинам, базарам, кафе. Насколько сейчас защищены ваши права? Что если товар испорчен, услуга предоставлена не в полном объёме, невовремя? В Казахстане принят закон, но о его существовании обычные граждане не знают. Большинство людей не в курсе, как защищаются их права, куда можно обратиться при возникновении конфликта с предпринимателем", - отметила спикер.

При этом Салтанат Турсынбекова отметила, что также важно учитывать интересы бизнеса. В особенности – малого и среднего, которые "зажаты в тиски" проверяющих органов.