Состоялось заседание Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли РК. На нём рассмотрели предложения потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

В состав комиссии входят представители государственных органов, а также организаций атомной и энергетической отраслей.

В рамках открытого и конкурентного диалога Межведомственная комиссия изучает предложения ведущих мировых поставщиков реакторных технологий. Ранее компаниям, вошедшим в "шорт-лист", были направлены детальные вопросы, касающиеся технологических решений, систем безопасности, условий финансирования и экологических аспектов.

В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200).