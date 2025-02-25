Выбор поставщика для первой АЭС в Казахстане вступает в решающую стадию
В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются четыре компании.
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Состоялось заседание Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли РК. На нём рассмотрели предложения потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.
В состав комиссии входят представители государственных органов, а также организаций атомной и энергетической отраслей.
В рамках открытого и конкурентного диалога Межведомственная комиссия изучает предложения ведущих мировых поставщиков реакторных технологий. Ранее компаниям, вошедшим в "шорт-лист", были направлены детальные вопросы, касающиеся технологических решений, систем безопасности, условий финансирования и экологических аспектов.
В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200).
"Работа по тщательному и всестороннему изучению предложений поставщиков реакторов будет продолжена. Окончательное решение будет принято с учетом всех факторов и в интересах Республики Казахстан", - отметили в министерстве энергетики.