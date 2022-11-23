Выбирая Токаева – выбирают стабильность. Эксперт о выборах

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В течение ближайших семи лет доверие к Касым-Жомарту Токаеву будет только расти: так считает глава Института парламентаризма.

На предпочтения казахстанцев во время прошедших президентских выборов повлияла геополитическая турбулентность в мире. Таким мнением с корреспондентом BaigeNews.kz поделился директор Института парламентаризма при Парламенте РК Мансурхан Махамбетов. Он дал свою экспертную оценку организации и итогов выборов Президента РК.

"Прежде всего, могу с полной уверенностью сказать, что для проведения выборов в Казахстане создана правовая основа, соответствующая всем мировым стандартам.

Она состоит из Основного Закона – Конституции страны, Конституционного закона о выборах, а также из норм ряда других законодательных актов, регулирующих подготовку и проведение выборов. Действующим законодательством, как Вы знаете, гарантируются равные условия доступа к СМИ всем кандидатам. Поэтому у всех претендентов на высший государственный пост, на протяжении всего электорального периода, были прекрасные возможности для проведения предвыборной агитации. А у казахстанцев был широкий доступ и к информации о кандидатах, и к информации о ходе электоральной кампании.

В целом, считаю, что нынешняя выборная кампания проходила спокойно и организованно. И это было очевидным", - отметил Мансурхан Махамбетов.

Эксперт также рассказал, что думает о победе Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах.

"Вы, как и я, знаете из публикаций в СМИ об итогах состоявшихся выборов. Так, из 11 953 465 казахстанцев, имеющих право голоса, проголосовали 8 346 000 человек. И из них лишь 460 484 человека, или 5,08 процента проголосовали против всех. Согласно данным ЦИК, за Касым-Жомарта Кемелевича Токаева проголосовали 81,31 процента избирателей. По моему мнению, это вполне предсказуемая и закономерная победа действующего Главы государства. Надо сказать, что тут имеют место несколько ключевых факторов, повлиявших на предпочтения казахстанцев. И одним из них является геополитическая ситуация в мире. Людей просто страшит неопределенность периода так называемой геополитической турбулентности. Вот не далее, как сегодня, наше Министерство иностранных дел отреагировало на заявление, озвученное российским экспертом на одном из федеральных каналов, в котором он буквально назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины", - сказал директор Института парламентаризма.

Он считает, что в таких условиях казахстанцы выбирают в лице Президента Токаева, прежде всего, стабильность и безопасность.

"Народ просто верит действующему Главе государства и доверяет ему сохранение своего благополучия. И это главное. И я уверен, что количество граждан, поддержавших кандидатуру Касым-Жомарта Кемелевича на нынешних выборах, в течение ближайших семи лет будет только расти, поскольку он ставит справедливость во главу угла всех решений и всех действий власти. Он взял на себя предвыборное обязательство о том, что главным богатством являются люди и он приложит все усилия для повышения качества жизни казахстанцев, обеспечения их благополучия", - подчеркнул спикер.