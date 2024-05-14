Вячеслав Дудник освобождён от должности вице-министра здравоохранения РК
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Постановлением Правительства РК Вячеслав Дудник освобождён от должности вице-министра здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
Дудник родился в 1963 году в Костанае.
Окончил с отличием Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". В 2010 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "экономика", в 2013 году - Международную академию бизнеса по квалификации магистр делового администрирования, в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства по квалификации доктор делового администрирования, в 2017 году - Европейский университет Швейцарии, DBA.
Врач высшей категории, доктор медицинских наук.
Был главврачом областного онкологического диспансера в Костанае, директором департамента здравоохранения Астаны, Южно-Казахстанской области, начальником Медцентра управления делами президента РК.
С 2009 по 2012 годы – главный врач Центральной клинической больницы Медцентра управления делами президента РК.
С 2018 по 2021 годы - руководитель Управления здравоохранения Костанайской области, после - советник председателя правления Социально-предпринимательской корпорации "Тобол".
4 апреля 2022 года назначен на должность вице-министра здравоохранения РК.
За высокие показатели в работе награждён нагрудным знаком "Денсаулық сақтау ісінің үздігі" (2001 год), Юбилейными медалями "20 лет Независимости Республики Казахстан" (2011 год), "Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл" (2020 год), "Қазақстан конституциясына 25 жыл" (2020 год), Орденами "Құрмет" (2013 год), "Парасат" (2021 год).
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