Вячеслав Дудник освобождён от должности вице-министра здравоохранения РК

Дудник родился в 1963 году в Костанае.

Окончил с отличием Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". В 2010 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "экономика", в 2013 году - Международную академию бизнеса по квалификации магистр делового администрирования, в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства по квалификации доктор делового администрирования, в 2017 году - Европейский университет Швейцарии, DBA.

Врач высшей категории, доктор медицинских наук.