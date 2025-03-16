В Астане ликвидирован мошеннический call-центр, работавший в одном из бизнес-центров столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Злоумышленники звонили гражданам, представляясь сотрудниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон" и "Like me shop". Они сообщали о "выигрыше" автомобилей и квартир, требуя оплатить якобы налоговые сборы. Во время спецоперации задержаны шесть человек – все граждане Казахстана. Полицейские изъяли семь ноутбуков, маршрутизатор и wi-fi роутер.

Ещё один случай выявлен в области Жетысу. Полицейские совместно с сотрудниками КНБ обнаружили нелегальное использование устройств sim-box – оборудования, позволяющего скрывать реальные номера при звонках.

Во время обыска изъяты семь sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских операторов, а также ноутбуки, телефоны, два пневматических пистолета и четыре армейские каски. По предварительной информации, каски могли быть украдены во время январских событий 2022 года.