  • 16 Марта, 09:49
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Вы выиграли автомобиль: очередной офис мошенников ликвидировали в Астане

Задержаны шесть человек.

Сегодня, 09:28
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Арман Мухатов /BaigeNews.kz Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: Арман Мухатов /BaigeNews.kz

В Астане ликвидирован мошеннический call-центр, работавший в одном из бизнес-центров столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Злоумышленники звонили гражданам, представляясь сотрудниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон" и "Like me shop". Они сообщали о "выигрыше" автомобилей и квартир, требуя оплатить якобы налоговые сборы. Во время спецоперации задержаны шесть человек – все граждане Казахстана. Полицейские изъяли семь ноутбуков, маршрутизатор и wi-fi роутер.

Ещё один случай выявлен в области Жетысу. Полицейские совместно с сотрудниками КНБ обнаружили нелегальное использование устройств sim-box – оборудования, позволяющего скрывать реальные номера при звонках.

Во время обыска изъяты семь sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских операторов, а также ноутбуки, телефоны, два пневматических пистолета и четыре армейские каски. По предварительной информации, каски могли быть украдены во время январских событий 2022 года.

"По данным фактам начаты досудебные расследования. Всего с начала года полицейские выявили 64 подобных устройства и изъяли порядка 90 тысяч sim-карт", – сообщили в МВД.

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