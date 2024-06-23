Вы стоите на страже закона и правопорядка: Президент поздравил полицейских

Главы государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан. Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования. Вы должны показывать образец профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей. Важно, чтобы каждый из вас был примером безупречной честности, искреннего патриотизма, подлинного ответственного гражданства.Уверен, вы продолжите содействовать укоренению в стране принципа "Закон и Порядок", внося неоценимый вклад в построение справедливого государства и гармоничного общества. Желаю вам благополучия и успехов!", — говорится в тексте поздравления.