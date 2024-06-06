Вы проводите огромную невидимую работу - Нуржан Нуржигитов обратился к работникам водной отрасли

Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов поблагодарил работников водной отрасли Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

“Уважаемые коллеги, работники водной отрасли, благодарю каждого из вас за работу, проведенную во время паводков. Благодаря вашему профессионализму, впервые была проведена такая колоссальная работа. Я ездил в области, был на водохранилищах, видел, в каком режиме вы работали. Перешли на круглосуточное дежурство, собирали воду, перенаправляли, сбрасывали ее, обеспечивали нас и всех граждан информацией, обменивались ею с коллегами из других стран”, - сказал глава ведомства.

По его словам, зачастую труд работников водной отрасли не всегда виден людям, так как приходится работать вдали от населенных пунктов.