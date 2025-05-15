"Вы пинали с жалостью?": судья пристыдил подсудимого по делу Шерзата Полата
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На очередном заседании по резонансному делу Шерзата Полата в суде прозвучал эмоциональный диалог между судьей и подсудимым Нурболом Токтаубаевым. Судья задал ряд уточняющих вопросов о моменте избиения потерпевшего Гаипбаева, поставив под сомнение последовательность показаний, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Вы сказали, что дважды ударили Гаипбаева. В тот момент в каком состоянии он был: стоял, сидел или лежал?", – спросил судья.
"Не помню, сидел или лежал. Но у меня перед глазами осталась картина, как он стрелял в нас из ружья, ругался. Я увидел только плохую сторону", – ответил Токтаубаев.
Судья напомнил, что ранее подсудимый утверждал, будто не видел, кто именно стрелял и кто отобрал оружие. Однако теперь заявляет, что стрелял именно Гаипбаев.
"Гаипбаев стрелял, но я не знаю, кто отобрал у него ружье", – пояснил Токтаубаев.
"Хорошо. У него уже нет ружья в руках, он лежит. Вы подошли и начали пинать. Считаете ли вы свои действия правильными?" , – спросил судья.
"Считаю, правильными" , – ответил подсудимый.
"Почему?"
"Потому что он стрелял в нас из ружья".
"Хорошо. Вы пинали Гаипбаева, а сотрудники полиции били вас. Вы считаете их действия неправильными?", - уточнил Ержан Жанузаков.
"Они же избивали с особой жестокостью".
"Вы что, пинали с жалостью?", – парировал судья.
Токтаубаев попытался оправдаться, заявив, что с полицейскими драки не было, а с Гаипбаевым – была. Судья оставил его слова без комментариев, но дал понять, что считает подобную логику неприемлемой.
Процесс продолжается.
Ранее подсудимый Нурбол Токтаубаев опроверг обвинения в принадлежности к преступной группировке "хуторские". Также он отказался от ранее данных в полиции показаний, заявив, что они были получены под пытками. Позже он подробно рассказал, как развивались события в ночь трагедии. Подсудимый отметил, что хотел всё мирно решить.
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