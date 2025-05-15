На очередном заседании по резонансному делу Шерзата Полата в суде прозвучал эмоциональный диалог между судьей и подсудимым Нурболом Токтаубаевым. Судья задал ряд уточняющих вопросов о моменте избиения потерпевшего Гаипбаева, поставив под сомнение последовательность показаний, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вы сказали, что дважды ударили Гаипбаева. В тот момент в каком состоянии он был: стоял, сидел или лежал?", – спросил судья. "Не помню, сидел или лежал. Но у меня перед глазами осталась картина, как он стрелял в нас из ружья, ругался. Я увидел только плохую сторону", – ответил Токтаубаев.

Судья напомнил, что ранее подсудимый утверждал, будто не видел, кто именно стрелял и кто отобрал оружие. Однако теперь заявляет, что стрелял именно Гаипбаев.

"Гаипбаев стрелял, но я не знаю, кто отобрал у него ружье", – пояснил Токтаубаев. "Хорошо. У него уже нет ружья в руках, он лежит. Вы подошли и начали пинать. Считаете ли вы свои действия правильными?" , – спросил судья. "Считаю, правильными" , – ответил подсудимый. "Почему?" "Потому что он стрелял в нас из ружья". "Хорошо. Вы пинали Гаипбаева, а сотрудники полиции били вас. Вы считаете их действия неправильными?", - уточнил Ержан Жанузаков. "Они же избивали с особой жестокостью". "Вы что, пинали с жалостью?", – парировал судья.

Токтаубаев попытался оправдаться, заявив, что с полицейскими драки не было, а с Гаипбаевым – была. Судья оставил его слова без комментариев, но дал понять, что считает подобную логику неприемлемой.

Процесс продолжается.

Ранее подсудимый Нурбол Токтаубаев опроверг обвинения в принадлежности к преступной группировке "хуторские". Также он отказался от ранее данных в полиции показаний, заявив, что они были получены под пытками. Позже он подробно рассказал, как развивались события в ночь трагедии. Подсудимый отметил, что хотел всё мирно решить.