"Вы останетесь в истории". С Гераклом сравнил судью экс-министр культуры Мухамедиулы

В Астане начался суд по делу бывшего министра культуры РК и экс-директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы, обвиняемого в рейдерстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Мухамедиулы решил лично допрашивать потерпевшего, который, как предполагает следствие, хотел одолжить у экс-министра культуры деньги на покрытие долгов отеля, но вместо того якобы чуть не лишился всего бизнеса. Мухамедиулы же настаивает на бездоказательности обвинения. В своём выступлении экс-министр вспомнил личностей из мировой истории и героев греческой мифологии.

"Ваша честь! Огромная просьба: скажите, пожалуйста, пускай он факты покажет. Он же лжесвидетельствует(...). Ваша честь. Я не боюсь смерти или угроз. Ни моя семья, ни я в жизни никогда никого не обманывали! Уверен, вы как герой античности Геракл, который вычистил конюшни царя Авгия от навоза, вычистите подлость и ложь в этом судебном деле! И накажете последователя коварного Брута! И, ваша честь, вы останетесь в истории, как знаменитый Геракл", — обращаясь к судье, сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Болат Исатаев — адвокат Мухамедиулы полностью согласен со своим подзащитным в том, что обвинение в рейдерстве и злоупотреблении служебными полномочиями надумано. Что же касается самого преступления, по его словам, оно относится к категории средней тяжести.

"То есть там до пяти лет, если его признают. Если он ранее был осуждён, то раннее поглощает это", — сказал Болат Исатаев.

Первую часть статьи 249, обвинение по которой и предъявляют Мухамедиулы, внесли в Уголовный кодекс РК два года назад. Она уточняет, что рейдерство подсудимый мог совершать с применением так называемых "силовых методов", то есть с использованием контролирующих, правоохранительных или других органов.

В июне 2023 года в Астане суд приговорил Арыстанбека Мухамедиулы к восьми годам лишения свободы. Решение было вынесено по двум статьям УК РК "Присвоение и растрата бюджетных средств в группе лиц в сговоре", а также хищение их в особо крупном размере.

Суд взыскал с экс-чиновника и его сообщников невозмещённый ущерб в размере более 43 миллионов тенге. На стадии следствия Мухамедиулы частично возместил ущерб в размере более 111 миллионов тенге.

В сентябре суд рассмотрел апелляцию по делу Арыстанбека Мухамедиулы и трёх его сообщников, оставив приговор в отношении экс-министра культуры без изменений.