На очередном судебном заседании по резонансному делу Шерзата Полата прокурор Дана Сарсембай указала на расхождения в показаниях свидетельницы Эльмиры Нурбековой. Гособвинитель поддержала претензии адвокатов потерпевшей стороны, обратив внимание суда на несоответствия в рассказах девушки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вы и на прошлом заседании, и сейчас утверждаете, что находились в состоянии шока, поэтому многое не помните. Но 5 октября 2024 года, на допросе, вы четко заявили следователю, что парень лежал на земле лицом вниз, был в крови, а Абзал наносил ему удары ножом в спину. Подтверждаете ли вы свои показания?", – обратилась к Нурбековой прокурор.

Свидетельница ответила, что в тот момент была сильно утомлена после многочисленных допросов и могла ошибиться, особенно при переводе своих ответов на казахский язык. Однако Сарсембай напомнила, что в ходе следственных мероприятий вопросы задавались на казахском языке, который Нурбекова понимает.

"Как сейчас вы можете говорить, что не согласны со своими показаниями, если под каждым протоколом стоит ваша подпись?", – подчеркнула прокурор.

Резко отреагировала Сарсембай и на объяснения Нурбековой о переутомлении: свидетельница заявила, что во время допросов думала только о том, как быстрее попасть домой.

"Вы хотите сказать, что человек в шоковом состоянии может забыть родной язык?", – с иронией спросила прокурор.

На уточняющие вопросы Нурбекова заявила, что не видела, был ли в руках у подсудимого нож.

"Я видела, что он бил парня, но был ли у него нож – не видела. Клянусь, не видела", – сказала она.

Гособвинитель напомнила, что в первоначальных показаниях свидетельница четко описала, что видела кровь, положение тела потерпевшего и цвет его одежды, что в темноте сделать сложно. В зале суда Нурбекова также продемонстрировала, как именно подсудимый наносил удары, и указала на Абзала Шынасыла.

Прокурор обратила внимание суда на тот факт, что свидетельница не сообщила о происшествии сразу. По словам Нурбековой, они с подругой хотели обратиться в полицию позже, когда доберутся до Талгара.

"Вы боялись позвонить в 102 и 103, но не боялись находиться в ночное время с вооруженными мужчинами?" – спросила прокурор.

Дана Сарсембай также упрекнула Нурбекову в хладнокровии.

"Вы – мать четверых детей. На видео слышно, как мать убитого кричала: "Не убивайте моего сына, помогите". Разве в тот момент у вас не возникло сочувствие?" - сказала в суде прокурор.

На это свидетельница ответила, что пребывала в оцепенении.