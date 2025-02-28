"Ваша страна в большой беде... Нет-нет, вам сейчас нельзя говорить. Вы не побеждаете. Но у вас чертовски хорошие шансы выйти из этого нормально благодаря нам. Вы не были одиноки. Мы дали вам через [нашего] глупого президента 350 млрд долларов. Мы дали вам военную технику... Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели", — сказал Дональд Трамп в Овальном кабинете незадолго до того, как они с Владимиром Зеленским удалились за закрытые двери.