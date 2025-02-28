Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках - сказал Трамп Зеленскому
Переговоры проходят в Белом доме.
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"Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели", — сказал Дональд Трамп Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете Белого дома незадолго до того, как они удалились за закрытые двери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
На вопрос о дополнительных поставках американского оружия Трамп ответил так:
"Мы рассчитываем не посылать много оружия, мы рассчитываем быстро закончить войну, чтобы мы могли заняться другими делами. Но мы очень ценим соглашения, потому что нам нужно то, что у вас есть, и к нашей стране теперь относятся по справедливости", — сказал президент США, имея в виду сделку о полезных ископаемых.
Он также заявил о том, что "очень большая территория Украины оккупирована".
Зеленский же сказал, что не должно быть "никаких компромиссов" с Путиным при обсуждении мирного соглашения. Он показал Трампу фото, по его словам, военных преступлений и заявил: "Я думаю, президент Трамп на нашей стороне".
Президент Украины также поспорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который заговорил о необходимости дипломатии.
"Я уже подписывал соглашение с Путиным, в присутствии Макрона и Меркель. О какой дипломатии здесь идёт речь?" – ответил ему Зеленский.
По словам журналистов, находящихся в Овальном кабинете, между Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом произошёл напряженный обмен репликами.
Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной".
"Считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" — спросил Вэнс.
Трамп сказал: "Вы сейчас не в хорошей позиции. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри... Вы рискуете жизнями миллионов людей! Вы рискуете третьей мировой войной!"
Первая (публичная) часть встречи завершилась словами Трампа о том, что Зеленский недостаточно "благодарен". Он добавил: "Это будет отличное шоу для телевидения".
"Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные", — сказал Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.
На что Зеленский заявил, что он не в карты приехал играть.
"Ваша страна в большой беде... Нет-нет, вам сейчас нельзя говорить. Вы не побеждаете. Но у вас чертовски хорошие шансы выйти из этого нормально благодаря нам. Вы не были одиноки. Мы дали вам через [нашего] глупого президента 350 млрд долларов. Мы дали вам военную технику... Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели", — сказал Дональд Трамп в Овальном кабинете незадолго до того, как они с Владимиром Зеленским удалились за закрытые двери.
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