Международный аэропорт столицы Йемена Саны полностью уничтожен в результате ударов ВВС Израиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Армия Израиля сообщила, что полностью вывела из строя международный аэропорт Саны, находящейся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

По данным телеканала Al Yemen, израильская авиация разрушила основной пассажирский терминал, все технические помещения и уничтожила все гражданские самолёты, находившиеся на лётном поле.

Незадолго до ударов Армия обороны Израиля призвала всех жителей Саны немедленно покинуть аэропорт и прилегающую к нему территорию.

Ранее в результате атак Израиля и США был полностью разрушен крупнейший нефтеналивной порт в провинции Ходейда. Кроме того, израильские истребители ударили в той же провинции по цементному заводу. Атаки по Йемену усилились после недавнего обстрела израильского аэропорта Бен-Гурион, на который Биньямин Нетаньяху пообещал ответить "в семикратном размере".