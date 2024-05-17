Ввоз крупной партии табачных изделий пресекли пограничники

Контрабандные сигареты на 200 млн тенге пытались провести в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Табачные изделия были обнаружены в специально оборудованных тайниках транспортных средств.

"Пограничной службой КНБ Республики Казахстан в автомобильных пунктах пропуска "Сырым" (Западно-Казахстанская область), "Сыпатай батыр" и "Карасу" (Жамбылская область) пресечены попытки незадекларированного провоза более 380 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 200 млн тенге", - сообщили в КНБ.

Для дальнейшего разбирательства изъятый груз передан в департаменты экономических расследований указанных областей.