Ввоз более тонны наркотических средств предотвратили в Казахстане

В пограничной службе КНБ подвели итоги за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой в течение 2023 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 35 487 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе 1094 иностранца.

По данным КНБ, в 2023 году предотвращено 8 026 фактов незаконного перемещения через госграницу.

"В частности, предотвращено 444 факта ввоза наркотических средств общим весом более 1 тонны, 389 фактов ввоза оружия и боеприпасов, религиозной литературы – 279 фактов, ГСМ – 3 112 фактов на общую сумму свыше 213 млн тенге, валюты – 816 фактов на общую сумму свыше 11,7 млрд тенге", - сообщили в КНБ.

Кроме того, пресечено 384 факта браконьерства в акватории Каспия. Сумма предотвращенного ущерба составила более 7 млрд тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.