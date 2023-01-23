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Ввод жилья в Казахстане за год сократился почти на 9%
Бюро Нацстатистики зафиксировало снижение ввода темпов жилья в Казахстане. В 2022 году в эксплуатацию ввели 15 миллионов 422 тысячи квадратных метров жилья. Это на 8,8 процента ниже, чем в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро. Аналитики отмечают, что это первое снижение показателя за последние девять лет.
По данным бюро, основной вклад в негативную динамику внесли Астана и Алматы, на которые пришлось более четверти сданной площади. В столице показатель просел сразу на 24,7 процента (до 2,369 миллиона квадратных метров, что является минимумом за три года). Во Алматы ввели на 34,6 процента меньше (1,720 миллиона квадратных метров, что является минимумом за семь лет). В обоих случаях, по мнению экспертов, это произошло из-за сокращения ввода многоквартирного жилья, занимающего значительную долю в общих объёмах.
В Мангистауской области было сдано один миллион 046,9 тысячи квадратных метров жилья, или 6,8 процента от всей площади. И это ещё одно заметное снижение — на 15,1 процента. В свою очередь оно обусловлено снижением ввода индивидуального жилья — сразу на 36,8 процента, до 370,3 тысячи квадратных метров.
Рост, который наблюдался в 14 регионах, частично нивелировал спад в оставшихся шести (три из них не были упомянуты ввиду небольшого удельного веса). Наиболее высокие темпы были зафиксированы в Павлодарской области (+32,1 процента). Тем не менее, её доля в общереспубликанском объёме оказалась незначительной — 3,2 процента (488 тысяч квадратных метров). Актюбинская область (один миллион 252,3 тысячи квадратных метров) и Шымкент (один миллион 073,6 тысячи квадратных метров) выросли всего на шесть процентов и 6,1 процента соответственно, однако на них пришлось 15,1 процента от всей введённой площади.
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