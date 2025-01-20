Ввод жилья в Алматы упал на более чем 10%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

По итогам 2024 года в мегаполисе сдали жилые здания общей площадью 2,4 млн квадратных метров. По сравнению с предыдущим годом это меньше на 10,3%, свидетельствуют данные Бюро нацстатистики.

"Примечательно, что с 2015 по 2021 год площадь введённого жилья в Алматы устойчиво росла, средние темпы составляли 10,7% в год. Первое снижение на горизонте последних десяти лет произошло в 2022 году (минус 27,3% г/г). Но тогда негативная динамика была частью общего тренда: в целом по стране ввод сокращался на 7,4%, что главным образом объясняли увеличением цен на стройматериалы. Текущее же снижение наблюдается на фоне роста республиканского показателя на 6,4%", – отмечают аналитики.

В целом жилья в мегаполисе всё равно ввели довольно много. К примеру, в 2015 году речь шла о 1,4 млн квадратных метров, что на 43% ниже нынешнего уровня.

Более 80% суммарного ввода в Алматы традиционно обеспечивают многоквартирные дома. Снижение в этом сегменте в 2024 году составило 12,4% (текущее значение - 1,97 млн квадратных метров). Тем временем площадь введенных частных домов даже немного увеличилась - на 1,9%, до 417 тыс. квадратных метров.

Ранее власти Алматы ожидали, что объём ввода жилья по итогам 2024 года сократится на 20%. Причиной столь резкого снижения должно было стать вступление в силу новых требований застройки, продиктованных в том числе соображениями сейсмобезопасности.

Сообщалось, что в целом по стране в 2024 году было построено 18,96 млн квадратных метров жилья. Это рекордный показатель в жилищном строительстве за все годы независимости Казахстана.

Так, по итогам 2024 года сдано 172 089 жилищ, из которых 39 064 – индивидуальные жилые дома. Среди регионов лидерами по темпам строительства стали Шымкент, Павлодарская, Туркестанская и Кызылординская области.